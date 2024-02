Fondo de Ameris adquirirá el 49% de los “Premium Outlets” de Parque Arauco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A poco más de cuatro años de comenzar su relación de negocios, la administradora general de fondos (AGF) de Ameris ingresará mediante un fondo público a la propiedad de algunas filiales de Parque Arauco.

El fondo “Ameris Parauco Premium Outlets”, fue lanzado a comienzos de febrero y adquirirá el 49% de la sociedad dueña de los cuatro “Arauco Premium Outlet” de la empresa ligada a la familia Said, ubicados en Santiago, Viña del Mar-Valparaíso, Concepción, y Coquimbo-La Serena.

En tanto, los centros comerciales serán operados por Parque Arauco.

“Los activos de retail en el formato outlet, es decir, marcas premium con precios de descuento, han demostrado gran crecimiento en momentos de incremento del consumo y gran resiliencia en momentos de contracción del consumo”, destacó el presidente de Ameris y director inmobiliario de la firma, Rodrigo Guzmán, tras ser consultado por DF.

“Estos cuatro activos, que suman una superficie arrendable de aproximadamente 55.000 m2, generan un EBITDA de aproximadamente US$ 11 millones”, añadió.

El fondo busca levantar un monto cercano a US$ 50 millones, divididos en tres series de cuotas: una preferente -de riesgo más bajo-, por US$ 17 millones y dos subordinadas -de riesgo mayor-, por US$ 33 millones, precisó Guzmán.

“Este capital permitirá a Ameris ser propietario del 49% de cada uno de los centros antes mencionados”, aseguró.

La inversión también contempla ampliaciones menores en algunos de los outlets, agregó el ejecutivo.

El fondo proyecta una tasa interna de retorno (TIR) de UF+5,7% para su serie preferente y una TIR de UF+11% para las subordinadas, que se obtendrá luego de que la preferente haya alcanzado su rentabilidad.

Institucionales

Desde Ameris afirmaron que ya finalizó el proceso de inscripción del fondo, mientras que, en paralelo, se está negociando el pacto de accionistas y completando el proceso de levantamiento de capital. Este último se espera que finalice durante el segundo trimestre de 2024.

El fondo está estructurado para inversionistas institucionales a clientes de banca privada. Hasta la fecha “hemos visto interés de compañías de seguros y de algunos inversionistas privados”, valoró.

Socios desde 2019

La relación entre Parque Arauco y Ameris comenzó en 2018, con el fondo público “Ameris Parauco”.

En 2019, las partes anunciaron que este vehículo compró el 49% de la filial Arauco Centros Comerciales Regionales SpA, que controla los malls Arauco Quilicura, Arauco El Bosque, Arauco Coronel y Arauco San Antonio.

En dicha instancia, Parque Arauco informó al regulador que la transacción alcanzó los US$ 110 millones.

A mediados del mismo año, el fondo también adquirió el 49% de Arauco Chillan SpA, que opera el centro comercial del mismo nombre. La transacción se realizó en dos tandas: una por el 40% en abril y otra por el 9% restante en junio, que totalizaron US$ 53,2 millones.

Los principales aportantes de “Ameris Parauco” son las compañías de seguros de vida Penta Vida (29,6% de las cuotas), Principal (18,5%) y Security Previsión (17%).

“Después de seis años de vínculo con Parque Arauco, estamos optimistas y entusiasmados de fortalecer nuestra relación mediante esta nueva oportunidad de inversión”, destacó Guzmán.

“Habiendo pasado momentos tan difíciles como el estallido social y la pandemia, demuestra el valor que genera esta relación”, concluyó el presidente de Ameris, Rodrigo Guzmán.