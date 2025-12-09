Mercado se alinea con un recorte de la Fed de 25 puntos este miércoles, aunque hay dudas sobre 2026

Analistas esperan una votación dividida del Comité, que deje la tasa en el rango de 3,5%-3,75%.

Una votación reñida, pero a favor de recortar 25 puntos en la tasa de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, es lo que se espera para este miércoles tras la reunión del banco central.

Una rebaja que dejaría el tipo rector actual entre un rango de 3,75%-4% a una de 3,5%-3,75%, aunque también con más incertidumbre acerca de los movimientos del próximo año, en el cual también se anticipa que haya un nuevo presidente en la instituación, en lugar de Jerome Powell.

Oxford Economics señaló que es difícil recordar un momento en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) haya estado tan dividido sobre la necesidad de recortes adicionales de tipos como en esta reunión. Pese a esto, siguen esperando una disminución de un cuarto de punto.

“Esto no alteraría significativamente nuestro pronóstico para la economía, ya que aún esperamos que el Comité se mantenga al margen a principios del próximo año mientras el mercado laboral se estabiliza y la inflación se mantiene elevada. Las autoridades deberán esperar para evaluar el impacto de sus acciones ahora que las políticas monetarias se acercan a la neutralidad”, indicó el economista jefe para EEUU de la firma, Michael Pearce.

De todas formas, precisaron que el cierre del Gobierno estadounidense entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasado se traducirá en que la Fed no dispone de datos oficiales de estos meses acerca del mercado laboral.

Según Pearce, “la evidencia disponible no ofrece suficiente confianza en que las condiciones comiencen a estabilizarse”.

Desde Bank of America (BofA) coincidieron con un recorte de 25 puntos y aseguraron que varios factores motivan su previsión. Entre estos, enumeraron el aumento de la tasa de desempleo al 4,4% en el informe de septiembre; la debilidad de los datos laborales del sector privado y la evaluación de pérdida de impulso en el mercado laboral por parte del Libro Beige.

A lo anterior, añadieron el hecho de que Powell no haya rechazado la valoración del mercado de una probabilidad superior al 80% de una baja.

Movimientos en 2026

La decisión del miércoles también estaría acompañada de señales de una pausa en la flexibilización monetaria, indicó Capital Economics.

En su reporte, señalaron que si bien la rebaja de esta semana está prácticamente asumida, la próxima rebaja de 25 pb. solo se descontará por completo a mediados del año que viene.

“Sin embargo, creemos que la solidez de la economía estadounidense y la persistencia de la inflación hacen que la Fed no vaya a aplicar los recortes de casi 100 pb que descuentan los mercados monetarios para finales de 2026”, indicaron.

Además, aunque se espera que el próximo presidente de la Fed sea el asesor de la Casa Blanca, Kevin Hassett, todavía esperan que la mayoría de los miembros del Comité sigan comprometidos con dejar que sean los datos los que determinen la política monetaria.

“Por lo tanto, seguimos esperando que la Fed aplique solo un relajamiento limitado en este ciclo y que, en consecuencia, aumenten los rendimientos de los bonos del Tesoro”, señalaron.

Desde BofA estimaron que habrá solo dos recortes de más de 25 puntos en 2026, en junio y julio, lo que dejaría la tasa terminal sin cambios en el rango de 3%-3,25%.

“Seguimos pensando que el próximo presidente de la Fed no podrá convencer al FOMC de que recorte por debajo del 3%. Y, para que quede claro, nuestra previsión de recortes adicionales el año que viene se debe al cambio de liderazgo, no a nuestra lectura de la economía”, afirmaron.