Mercado se alinea con un recorte de la Fed de 25 puntos este miércoles, aunque hay dudas sobre 2026

Analistas esperan una votación dividida del Comité, que deje la tasa en el rango de 3,5%-3,75%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 17:23 hrs.

Reserva Federal FED Estados Unidos Amanda Santillán
<p>Jerome Powell, presidente de la Fed hasta mayo de 2026. Foto: Bloomberg</p>

Jerome Powell, presidente de la Fed hasta mayo de 2026. Foto: Bloomberg

