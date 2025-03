China inyectará 69.000 millones de dólares en cuatro grandes bancos para fortalecer su capital

El Ministerio de Finanzas de China inyectará 69.000 millones de dólares en cuatro de los bancos estatales más grandes del país a través de la colocación de acciones, cumpliendo así con la promesa previa de Pekín de reforzar las reservas de capital de los prestamistas.

Bank of Communications Co., Bank of China Ltd., Postal Savings Bank of China Ltd. y China Construction Bank Corp. planean recaudar hasta un total combinado de US$ 72.000 millones mediante ofertas adicionales de acciones que cotizan en el mercado continental, según documentos presentados el domingo. El Ministerio de Finanzas será el principal inversor en todas las colocaciones privadas propuestas, suscribiendo un total de US$ 69.000 millones en acciones.

Los bancos emitirán las nuevas acciones con una prima de entre el 8,8 % y el 21,5 % sobre sus niveles de cierre del viernes en Shanghái, con el objetivo de reponer el capital de nivel 1 principal.

Estos anuncios siguen a la promesa de las autoridades chinas, realizada a principios de marzo, de emitir US$ 69.000 millones en bonos soberanos especiales para reforzar el capital de los mayores bancos estatales del país. El plan para ayudar a los prestamistas se señaló por primera vez en septiembre, y posteriormente el gobierno indicó que recurriría a estos bonos para financiar las inyecciones.

"El objetivo de esta medida es fortalecer la capacidad de los grandes bancos para atender la economía real, permitiéndoles mantener un crecimiento relativamente alto de sus activos, respaldar mejor a las industrias emergentes y hacer frente a la presión a la baja sobre los márgenes en un contexto de recortes de tasas", dijo Wang Jian, analista jefe del sector financiero en Guosen Securities Co.