EEUU revisa al alza el PIB del cuarto trimestre y la actividad crece 2,5% en todo 2023

El PIB estadounidense del cuarto trimestre del año pasado sorprendió y volvió a ser revisado al alza. De acuerdo a datos del Departamento de Comercio, el Producto Interno Bruto de los últimos tres meses de 2023 creció 3,4%, lo que significa un ajuste al alza después de la última estimación de 3,2%.

Con esto, se determinó que el PIB real de todo el año pasado aumentó 2,5%, reflejando aumentos en el gasto de los consumidores, la inversión fija no residencial, el gasto de los gobiernos estatales y locales, las exportaciones y el gasto del gobierno federal que fueron parcialmente compensados ​​por disminuciones en la inversión fija residencial y la inversión en inventarios privados.

Esta última revisión del PIB trimestral se basó en datos más completos que en las pasadas y arrojó un ajuste al alza del gasto de consumo y de la inversión fija no residencial que fueron parcialmente compensadas por una revisión a la baja de la inversión privada en inventarios.

Mientras que en el tercer trimestre, la actividad creció 4,9%, la desaceleración registrada para el cuarto trimestre fue principalmente por baja de la inversión privada en inventarios y una desaceleración del gasto del gobierno federal y de la inversión fija residencial. Además, de que las importaciones disminuyeron.

La producción bruta real -una medida de las ventas o ingresos de una industria- aumentó un 2,4% en los últimos cuatro meses del año. De estos 13 de 22 grupos industriales contribuyeron al aumento de la producción bruta real: destacando el alza de 3,7% las las privadas productoras de bienes; 2,0% para las privadas productoras de servicios y un incremento del 1,8% para el gobierno.

Por su parte, el PIB en dólares corrientes creció un 5,1% por ciento a tasa anual, o US$ 346.900 millones, en el cuarto trimestre hasta un nivel de US$ 27,96 billones, significando una revisión al alza de US$ 12.400 millones con respecto a la estimación anterior.

En tanto, índice de precios de las compras internas brutas aumentó 1,9% y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 1,8%.