Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Inédito “auge del desempleo” presiona el crecimiento del PIB en EEUU

Los analistas prevén que el informe del viernes sobre el producto interno bruto muestre que la economía se expandió 2,7% en 2025, un ritmo sólido para cualquier país desarrollado.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 16:11 hrs.

Estados Unidos empleo
<p>Inédito “auge del desempleo” presiona el crecimiento del PIB en EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
2
Empresas

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
3
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
4
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
5
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
6
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
7
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
8
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete