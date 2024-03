Powell de la Fed listo para apoyar el mercado laboral, incluso si esto significa una inflación persistente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A medida que la inflación aumentó en 2022, la Reserva Federal tomó medidas para evitar una espiral de aumento de salarios aumentando las tasas de interés. Ahora, con el desempleo al alza, la entidad está señalando una disposición a reducir las tasas para evitar una espiral de recortes de empleo, incluso si eso significa una inflación algo más alta por un tiempo.

Por primera vez en el actual repunte económico, el presidente de la Fed, Jerome Powell, utilizó su declaración inicial en la conferencia de prensa del miércoles para declarar que un aumento sorpresa en el desempleo podría llevar a la Fed a reducir las tasas. Luego repitió ese mensaje varias veces en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Mientras la Fed espera estar segura de que ha ganado la batalla contra la inflación antes de reducir las tasas, "un debilitamiento inesperado en el mercado laboral también podría justificar una respuesta política", dijo después de su reunión de política de dos días.

Powell dijo que no veía grietas en el mercado laboral ahora, pero algunos economistas no son tan optimistas y señalan aumentos marcados en el desempleo en varios estados, declives continuos en el trabajo temporal y reducción de horas de trabajo.

Sin embargo, Powell y sus colegas son conscientes de que lo que para ellos parece un mercado laboral sólido puede volverse rápidamente negativo: Históricamente, una vez que el desempleo comienza a subir, sube mucho, ya que las empresas siguen a otras anunciando despidos. Al dejar abierta la posibilidad de tasas más bajas si el mercado laboral se debilita excesivamente, el Presidente del Sistema de la Reserva Federa parece estar tratando de cortocircuitar ese proceso.

Es "sobre no querer que la tasa de desempleo tome impulso", dijo la ex economista de la Fed Wendy Edelberg, directora del Proyecto Hamilton de la Institución Brookings. Powell puede dejar la puerta entreabierta a un crédito más fácil porque la inflación está "a tiro de piedra" del objetivo del 2% de la Fed, dijo. La Fed no tiene que golpear el mercado laboral para controlar los aumentos de precios y, en cambio, puede optar por vivir con una inflación ligeramente más alta durante unos años, agregó.

"Estamos firmemente comprometidos a reducir la inflación al 2% con el tiempo", dijo Powell. "Pero hacemos hincapié, con el tiempo".