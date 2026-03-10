El destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique muere a los 87 años
Fue considerado uno de los más destacados exponentes de la literatura latinoamericana posterior al "boom".
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los más destacados exponentes de la literatura latinoamericana posterior al "boom", falleció el martes a los 87 años.
"Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", dijo en X la agencia gubernamental Casa de la Literatura Peruana.
Autor de una obra que abarcó la novela, los cuentos y el ensayo, entre otros estilos, saltó a la fama en 1970 con la publicación de "Un mundo para Julius", con la que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú y fue galardonado más tarde en Francia.
Nacido en el seno de una familia acomodada en Lima en 1939, tuvo una educación elitista en instituciones como la Universidad Nacional de San Marcos y La Sorbona parisina, y vivió más de 30 años en España, antes de regresar a su país.
Otras obras como "La vida exagerada de Martín Romaña", "Permiso para vivir (Antimemorias)" y "No me esperen en abril" también destacan en su catálogo.
Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel peruano, también comento la perdida a través de sus redes sociales donde señaló, "comparto con ustedes mi enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas".
