Donald Trump arremete contra sus enemigos “internos” en una entrevista de dos horas con Elon Musk

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Donald Trump señaló a Elon Musk que los “enemigos” internos eran “más peligrosos” que los adversarios extranjeros como Rusia y China, en una conversación llena de divagaciones de dos horas de extensión en X y que se retrasó por fallas en la plataforma de redes sociales.

La discusión del lunes, considerada por Trump como la “mejor entrevista jamás realizada”, fue escuchada en ocasiones por más de 1 millón de personas, según X, aunque Musk había preparado para que 8 millones de personas se unieran a la conversación con el expresidente, que comenzó 42 minutos más tarde de lo previsto.

Trump ha estado tratando de adaptarse a una carrera recientemente competitiva por la Casa Blanca después de que la vicepresidenta Kamala Harris reemplazó al presidente Joe Biden como candidata del Partido Demócrata el mes pasado.

La discusión subrayó el atractivo de Trump para Musk, un autoproclamado “absolutista de la libertad de expresión” que se ha movido marcadamente hacia la derecha en los últimos años y utilizó su plataforma de redes sociales X para promover sus ideas sobre inmigración y regulación.

El expresidente abrió la conversación con un extenso relato de su intento de asesinato en julio en Butler, Pensilvania. Trump dijo que regresaría a la ciudad en octubre, poco antes de las elecciones de noviembre.

Luego acusó a los demócratas de diseñar un “golpe de estado” para reemplazar a Biden en la candidatura presidencial. Musk sugirió que el grupo “sacó (a Biden) detrás del cobertizo y básicamente le disparó”.

Trump también acusó a Harris de inclinarse hacia el centro en temas como la inmigración, diciendo que ella era una “izquierda radical, liberal de San Francisco”. . . y ahora quiere ser más Trump que Trump”.

La expresidenta ha estado luchando por encontrar una línea coherente de ataque contra Harris en las últimas semanas, incluido el cuestionamiento a aspectos raciales, a medida que gana terreno en las encuestas. Sus críticas permanecieron dispersas el lunes y rara vez mencionó a Harris por su nombre.

También arremetió contra sus oponentes políticos, declarando que tenía “enemigos afuera y enemigos adentro” y que “la gente mala en nuestro gobierno” era “más peligrosa” que los adversarios extranjeros.

Elogios a líderes de Rusia, China y Corea del Norte

El expresidente elogió a los líderes de Rusia, China y Corea del Norte por “estar en la cima de su juego”. "Son duros, inteligentes y crueles", dijo.

Musk prodigó elogios al expresidente mientras intentaba en repetidas ocasiones virar la conversación hacia temas más centristas como la inmigración, donde elogió a Trump como una persona moderada y distinguida entre inmigración legal e ilegal, además de frenar el gasto gubernamental y controlar el aumento de las emisiones de carbono. dióxido en la atmósfera.

Trump afirmó falsamente que era “imposible” vender automóviles estadounidenses en Europa y que era “muy difícil” para los agricultores estadounidenses vender productos agrícolas en el extranjero. También sobrestimó en gran medida la cantidad de ayuda que Estados Unidos brindó a Ucrania en su guerra contra Rusia y subestimó la ayuda de Europa.

"Tenemos un déficit con (la UE) de US$ 250.000 millones, algo que la gente no sabe", dijo Trump. “Suena muy bonito: 'la Unión Europea'. Pero déjenme decirles: no son tan duros como China, pero son malos. Y se lo hice saber, y probablemente por eso te avisaron. No, no tratan bien a nuestro país”.

El comisario de la UE, Thierry Breton, advirtió a Musk en una carta antes de la entrevista contra la difusión de discursos de odio o desinformación que violen la Ley de Servicios Digitales del bloque.

Hacia el final de la entrevista, Trump, de 78 años, criticó a Biden, de 81, por estar “cerca de un estado vegetal”. Musk respondió: "Simplemente no tenemos presidente en este momento".

La campaña de Harris señaló que Musk había dicho en 2022 que Trump tendría 82 años al final de otro mandato presidencial, “lo cual es demasiado viejo para ser director ejecutivo de cualquier cosa, y mucho menos de los Estados Unidos de América”.

Un portavoz de la campaña de Harris dijo que el “extremismo” de Trump estaba “en plena manifestación para aquellos que tuvieron la mala suerte de escucharlo esta noche” después de la entrevista.

“Toda la campaña de Trump está al servicio de personas como Elon Musk y él mismo: tipos ricos obsesionados con sí mismos que venderán a la clase media”.