Japón coqueteará a Tesla para que invierta en Nissan tras fracaso en fusión y sus acciones se disparan

Por: Financial Times

Un grupo japonés de alto nivel que incluye a un ex primer ministro ha elaborado planes para que Tesla de Elon Musk invierta en el fabricante de automóviles Nissan en dificultades, tras el fracaso de sus conversaciones de fusión con su rival Honda.



La nueva propuesta, encabezada por el ex miembro de la junta directiva de Tesla, Hiro Mizuno, cuenta con el apoyo del ex primer ministro Yoshihide Suga y su ex asistente Hiroto Izumi, según tres personas con conocimiento directo de la medida. Varios miembros de la junta directiva de Nissan están al tanto de la iniciativa.



El grupo tiene la esperanza de que Tesla se convierta en un inversionista estratégico, ya que creen que el mayor fabricante de vehículos eléctricos puros del mundo está interesado en adquirir las plantas de Nissan en Estados Unidos, según las personas. Las fábricas le ayudarían a impulsar la fabricación nacional en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump.



El plan de acercarse a Tesla se produce después de que Nissan se retirara de la propuesta de fusión de Honda por US$ 58.000 millones, lo que generó temores de que el tercer mayor fabricante de automóviles de Japón pudiera caer en manos extranjeras potencialmente hostiles, con el ensamblador taiwanés de iPhone Foxconn, activistas y grupos de capital privado dando vueltas.



Las conversaciones con Honda se iniciaron originalmente después de que Foxconn se acercara al socio de Nissan, Renault, el año pasado para comprar parte de la participación de la compañía francesa en el fabricante de automóviles japonés. Tras la ruptura de las negociaciones este mes, Foxconn confirmó su interés en adquirir acciones de Nissan como medio para expandir su negocio de fabricación de vehículos eléctricos.



Suga, que dimitió como primer ministro en 2021, sigue siendo una figura activa en la política japonesa y continúa como miembro de la cámara baja de Japón. Inició su carrera política en Yokohama, donde tiene su sede Nissan.

Consorcio de inversionistas

La propuesta prevé un consorcio de inversionistas, con Tesla como el mayor patrocinador, pero también incluye la posibilidad de una inversión minoritaria por parte de Foxconn para evitar una adquisición total por parte del proveedor de Apple.



Las acciones de Nissan subieron hasta un 11,5% en Tokio el viernes después de que el Financial Times informara sobre los planes, antes de cerrar con un alza del 9,5%.