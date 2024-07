Joe Biden abandona la carrera presidencial y llama a apoyar a Kamala Harris

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que abandonará su candidatura a la reelección, tras la abrumadora presión de sus compañeros demócratas. Es en “el mejor interés de mi partido y del país que yo me retire”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado anunció su decisión una carta publicada en las redes sociales, arrojando la contienda por la Casa Blanca de este año al caos con menos de cuatro meses para que los votantes en la economía más grande del mundo elijan a su nuevo líder el 5 de noviembre.

En un posterior postero, Biden dio su respaldo a la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, diciendo que cuenta con su “total apoyo para que sea la candidata de nuestro partido este año.” “Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump,” añadió.

El mandatario dijo que ha sido el mayor honor de su vida servir como su Presidente. “Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir mis deberes durante el resto de mi mandato”, agregó.

Biden añadió que hablará al país más adelante, durante la semana que comienza sobre los detalle de su decisión. El mandatario no es visto en público desde el miércoles pasado, cuando fue diagnosticado con Covid-19.

El apoyo de los Obama

En una declaración pública, el exPresidente de EEUU Barack Obama sostuvo que Biden ha sido uno de los mandatarios más consecuentes de ese país: “En querido amigo y socio, es un verdadero patriota”, dijo.

Obama advirtió que Estados Unidos “navegará en aguas sumamente turbulentas en los próximos días” y dijo confiar en que los líderes del Partido Demócrata sabrán encontrar un proceso que les permita llegar a “muy buenos nominados”.

Junto con agradecer el compromiso de Biden con los ideales de libertad e igualdad, dijo que “por ahora, Michelle (Obama) y yo solo expresamos amor y gratitud a Joe y Jill (Biden) por liderar al país con coraje estos años”, descartando con ello una eventual postulación, por el momento.

Trump: “No era apto”

Tras conocerse el anuncio, el exPresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, aseguró que Joe Biden nunca fue apto para el cargo.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para Presidente y, ciertamente, no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", declaró en un mensaje en la red social Truth, en el que no hizo referencia a la vicepresidenta Harris.

Esta decisión sin precedentes de Biden tendrá ecos a nivel mundial, inyectando nueva incertidumbre en la política de EEUU y en la autoridad de la Casa Blanca en un escenario mundial de aguda tensión geopolítica, desde el Indo-Pacífico hasta Gaza e Israel.

El anuncio de Biden sigue a más de tres semanas de la angustiante discusión entre los demócratas sobre su candidatura, después de una desastrosa actuación en el debate contra Donald Trump el 27 de junio, que reavivó las preocupaciones sobre su agudeza mental y dañó su posición entre los votantes estadounidenses. Una encuesta de Associated Press publicada la semana pasada encontró que casi dos tercios de los votantes demócratas dijeron que Biden debería retirarse de la carrera.

La decisión del 46º presidente estadounidense de no buscar un segundo mandato también marca el comienzo del fin de una de las carreras políticas más legendarias de Washington. Biden ingresó al Senado en 1973, se convirtió en vicepresidente de Barack Obama en 2009 y llegó a la Oficina Oval en 2020 en una era marcada por una pandemia global, recuperación económica, inflación y guerra.