La alerta global por los "domos o cúpulas" de calor, los fenómenos meteorológicos extremos que sofocan a EEUU y Europa

Por: Financial Times

Los científicos afirmaron que la intensidad y duración de los "domos o cúpulas" de calor y los fenómenos atmosféricos relacionados, causantes de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, casi se han triplicado desde la década de 1950, mientras decenas de millones de personas han sufrido de un calor peligroso en partes de Estados Unidos y Europa.

Países como Grecia, España y Francia se enfrentaron a olas de calor inusuales en junio debido a la formación de una cúpula de calor -un fenómeno que se produce cuando un sistema de alta presión atrapa el calor- sobre parte de Europa.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido indicó que junio fue el mes más caluroso registrado en Inglaterra y el segundo más caluroso en el Reino Unido desde 1884, según datos provisionales. Esta semana hubo temperaturas máximas de hasta 35 °C en Londres.

"Esto, en parte, se verá influenciado por una ola de calor que se está desarrollando en Europa occidental", declaró Mike Silverstone, meteorólogo jefe adjunto de la Oficina Meteorológica. La Oficina Meteorológica indicó que las temperaturas nocturnas se mantendrían altas, y en algunos lugares "no bajarían de los 20 °C en lo que se denomina una noche tropical".

Las noches cálidas significaron que hubo poca recuperación de los días calurosos. Sin embargo, las lluvias pronosticadas para la tarde del martes y la madrugada del miércoles indicaban que las temperaturas diurnas se acercarían a la media estacional de alrededor de 26 °C en Londres para finales de la semana.

Richard Allan, profesor de ciencias del clima de la Universidad de Reading, señaló que las temperaturas oceánicas también superaron la media hasta 2 °C en las aguas del suroeste del Reino Unido y fueron aún más altas en el Mediterráneo occidental.

"El aumento de los niveles de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas dificulta que la Tierra pierda el exceso de calor al espacio, y la atmósfera, más cálida y sedienta, seca los suelos con mayor eficacia, lo que significa que las olas de calor se están intensificando, y los episodios de calor moderado se están convirtiendo en extremos", declaró Allan.

Alertas globales

Météo France puso 84 departamentos en alerta naranja el lunes y varios en alerta roja para el martes, una situación considerada "sin precedentes" por las autoridades, señaló la agencia europea de observación de la Tierra, Copernicus. Francia y la región del Benelux registraron las mayores desviaciones respecto a la media para la época del año, con temperaturas entre 10 °C y 14 °C por encima del promedio histórico, según datos del ECMWF, confirmados por Météo France.



Las temperaturas también superaron los 40 °C en algunas partes de EEUU la semana pasada, a medida que se extendía una cúpula de calor por los estados del este y el centro. En Manhattan, las temperaturas alcanzaron los 37 °C (99 °F) y en el aeropuerto John F. Kennedy se alcanzaron los 38,9 °C (102 °F).

Al mismo tiempo, sistemas persistentes de baja presión azotaron el suroeste de China con inundaciones la semana pasada, causando muertes y la evacuación de miles de personas. La Administración Meteorológica de China emitió advertencias sobre precipitaciones extremas en partes de Guizhou, Yunnan y Sichuan. Pakistán y el norte de la India también registraron muertes por inundaciones repentinas.

Es probable que las "domos de calor duales" tanto en Europa como en América del Norte "se vuelvan más comunes a medida que continuamos calentando el planeta", afirmó Michael Mann, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Pensilvania.

Una investigación de Mann y sus colegas, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, descubrió que la amplificación de las ondas en la corriente en chorro (la banda de aire de rápido movimiento que rodea el planeta) había provocado un aumento drástico de los fenómenos atmosféricos, provocando olas de calor, incendios forestales e inundaciones.

Este fenómeno, conocido como amplificación cuasirresonante, hace que los sistemas meteorológicos de baja y alta presión permanezcan sobre una región durante períodos más prolongados. El estudio del comportamiento de la corriente en chorro calculó el número de episodios de amplificación cuasi-resonante dentro de cada año.

Utilizando siete décadas de datos, surgió una tendencia en el recuento anual de eventos durante el verano en la región boreal, o la zona climática septentrional al sur del Ártico, donde la corriente en chorro rodea el planeta.

Esto correspondió a aproximadamente una triplicación, pasando de aproximadamente un evento al año a aproximadamente tres, al calcularse durante los últimos 70 años.

Patrón a gran escala

Las actuales "domos de calor duales" muestran que esto formaba parte de un patrón a gran escala, vinculado a una "corriente en chorro muy ondulada, donde las 'ondulaciones' se mantienen durante días", afirmó Mann.

Los modelos climáticos existentes "no captaban completamente el fenómeno ni su impacto en el calentamiento antropogénico", añadió.

Amanda Maycock, profesora de dinámica climática de la Universidad de Leeds, explicó que el clima considerado "típico" del verano era un concepto del pasado, ya que los cambios en los patrones climáticos y la corriente en chorro contribuían a temperaturas y precipitaciones extremas regulares.

Si bien no se comprendían del todo las razones del cambio en los patrones atmosféricos, era indudable que el continuo aumento de los gases de efecto invernadero intensificaría las olas de calor, añadió.

"Ahora prevemos que se batirán récords de temperatura con regularidad, no por poco, sino a menudo por amplios márgenes", declaró Maycock. "Debemos recordar que esto no es normal. El cambio climático está ante nuestros ojos".