La policía británica arresta a Andrew Mountbatten-Windsor tras las revelaciones sobre su relación con Epstein

La detención marca la primera vez que un miembro de la familia real del Reino Unido es arrestado por posible actividad delictiva en la era moderna.

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado en su residencia de Sandringham, en el condado de Norfolk en Inglaterra, durante una redada policial tras las revelaciones sobre su relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un comunicado emitido el jueves, la Policía de Thames Valley anunció la apertura de una investigación por un delito de mala conducta en un cargo público. "Un hombre de unos sesenta años de Norfolk fue arrestado y permanece bajo custodia policial", declaró la policía.

El expríncipe fue representante especial para el comercio y la inversión del Reino Unido entre 2001 y 2011 y miembro de la realeza en activo hasta que renunció a sus responsabilidades en 2019 debido a sus vínculos con Epstein.

La semana pasada, la policía declaró que estaba evaluando las pruebas para decidir si iniciar una investigación exhaustiva sobre Mountbatten-Windsor por mala conducta en un cargo público tras las revelaciones sobre su conducta en el cargo.

La policía de Thames Valley también ha indicado que está evaluando información relacionada con la posible trata de una joven para mantener relaciones sexuales con el expríncipe en 2010.

La Policía Metropolitana de Londres visitó este mes el domicilio londinense del exministro Peter Mandelson como parte de una investigación sobre posible mala conducta en un cargo público. Mandelson ha negado haber actuado mal.

Bajo escrutinio tras revelaciones

La relación de Mountbatten-Windsor con Epstein volvió a ser objetivo de escrutinio este año cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia.

Los documentos mostraban que Mountbatten-Windsor, a quien su hermano, el rey Carlos, despojó de su título de "príncipe" el año pasado, había abogado por Epstein en una visita de Estado a los Emiratos Árabes Unidos con la Reina en 2010.

También demostraban que había compartido información confidencial obtenida como resultado de su relación comercial con Epstein y sus socios. Los archivos también contenían una imagen de Mountbatten-Windsor sobre una joven.

No quedó claro con qué actividades estaban relacionados los arrestos. Mountbatten-Windsor ha negado sistemáticamente cualquier delito financiero o sexual derivado de sus vínculos con Epstein y su círculo.

El rey Carlos declaró este mes que estaba dispuesto a colaborar en las investigaciones policiales sobre su hermano. Previamente el jueves, al ser preguntado sobre las acusaciones contra Mountbatten-Windsor, el primer ministro Keir Starmer declaró: "Nadie está por encima de la ley".

Epstein fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores. Anteriormente, había sido condenado en 2008 por solicitar relaciones sexuales a una menor de edad.

El jueves no hubo respuesta inmediata a una solicitud de declaraciones ni de la oficina de Mountbatten-Windsor ni del Palacio de Buckingham, la residencia oficial del rey.