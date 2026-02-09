CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Concepción proyecta que el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales del Biobío actuará como un motor de reactivación para el empleo local, desestimando que el shock de demanda genere escasez o alzas desmedidas en los costos de edificación.
Jorge Coloma, presidente del gremio regional, planteó que la emergencia abre una oportunidad para integrar fuerza laboral que hoy se encuentra disponible: "Creemos que la reconstrucción permitirá absorber mano de obra local, tanto rural como para la industrialización y activará programas de capacitación que fortalezcan la oferta regional de trabajadores para el sector".
Respecto a una eventual paralización de proyectos privados por falta de trabajadores, desde la CChC apuestan a que la reconstrucción dinamizará un mercado laboral que, si bien enfrenta una competencia histórica con las contrataciones de trabajadores desde la minería en el norte, tiene capacidad de respuesta en la región.
Precios y stock
Respecto al temor de un encarecimiento en materiales críticos como acero, madera o cemento, Coloma explicó que el actual ciclo económico del rubro actúa como un regulador natural. "Si bien el proceso de reconstrucción generará una alta demanda por insumos, esto se compensa por un bajo nivel de actividad sectorial ya arrastrado por casi cuatro años; prueba de ello son los registros en mínimos históricos de los permisos de edificación de la región", detalló.
A este escenario de capacidad ociosa se suma un factor cambiario que beneficia los costos. Según el presidente del gremio, "la canasta de materiales para la construcción presenta una alta componente de importados, los cuales ante un escenario de dólar a la baja deberían acotar sus riesgos inflacionarios".
En cuanto a la gestión de la emergencia, desde la CChC instaron al Gobierno a agilizar la billetera fiscal. "Como gremio consideramos clave que los recursos destinados a la etapa de emergencia se asignen con rapidez, idealmente durante el primer semestre", sostuvo Coloma, añadiendo que la magnitud del daño, aunque grave, "es inferior a la que se vivió post 27F", lo que debería facilitar una ejecución eficiente.
“Provechos ilegítimos"
Pese a la tranquilidad que transmite el sector privado, la autoridad fiscalizadora mantiene una postura vigilante bajo el Estado de Excepción de Catástrofe. Angélica Solar, directora Regional del Sernac Biobío, recordó que la alteración fraudulenta de precios es hoy un delito penal con sanciones de presidio menor (61 días a 3 años).
"El llamado a las empresas proveedoras es a no obtener provechos ilegítimos a partir de esta tragedia que afecta a los habitantes de la región, y a ser especialmente diligentes y profesionales en la comercialización de bienes y servicios", declaró Solar.
La autoridad hizo hincapié en la vulnerabilidad de las familias damnificadas y advirtió que el servicio no dudará en actuar ante irregularidades. "Considerando que los incendios han afectado gravemente a miles de familias, si el Sernac detecta alguna de estas conductas, las denunciará al Ministerio Público o a la Autoridad Sanitaria", agregó.
