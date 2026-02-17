"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal

A solo un día de regresar a Santiago para retomar las coordinaciones de su instalación en La Moneda de cara al 11 de marzo, el Presidente electo, José Antonio Kast, se dio tiempo en el sur para cuestionar las recientes cifras de deterioro de las arcas fiscales que dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) elaborado por la Dirección de Presupuestos.
“Tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos. No es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. Todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme”, afirmó el futuro mandatario a periodistas en Puerto Montt, al defender el ajuste fiscal que han comprometido y que implica US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses.
Sus declaraciones se dieron en respuesta a dichos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien señaló en CNN Chile que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.
El último IFP, conocido el viernes pasado, dio cuenta de un déficit estructural de 3,6% del PIB -muy por encima del 1,6% comprometido- y un déficit efectivo de 2,8% para 2025, también superior al 2,2% anticipado a fines del tercer trimestre del año pasado.
Durante su estadía en el sur, el mandatario entrante ha aprovechado para abordar iniciativas de reactivación económica y desarrollo regional. Este martes se reunió con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien valoró el encuentro y afirmó que están trabajando en proyectos destinados a “reactivar lo que es Puerto Montt, la región y el país”.
Más allá del frente fiscal, Kast también abordó temas de desarrollo regional. Además de destacar la necesidad de fortalecer el turismo y recuperar espacios públicos deteriorados, subrayó el potencial de la industria salmonera como eje estratégico de exportación, señalando que Chile puede convertirse en la primera potencia mundial en el sector bajo estándares de cuidado ambiental.
Las declaraciones de Elizalde también tuvieron eco en Santiago, particularmente en "La Moneda chica", a donde llegó sorpresivamente el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para reunirse con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el marco de la coordinación del traspaso.
En ese contexto, el parlamentario también arremetió contra Elizalde por sus declaraciones sobre el Gobierno de emergencia: “Claramente que hay un gobierno de emergencia, lo que pasa es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas”, dijo.