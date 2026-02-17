"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal

Las declaraciones de Elizalde también tuvieron eco en Santiago, particularmente en

, a donde llegó sorpresivamente el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para reunirse con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el marco de la coordinación del traspaso.



En ese contexto, el parlamentario también arremetió contra Elizalde por sus declaraciones sobre el Gobierno de emergencia: “Claramente que hay un gobierno de emergencia, lo que pasa es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas ”, dijo.