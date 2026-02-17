Se reactiva “La Moneda chica” a las puertas del regreso del Presidente electo Kast de sus vacaciones en el sur

Hasta la OPE también arribó este martes Alejandro Irarrázaval, estrecho colaborador de Kast y encargado del equipo de instalación del nuevo gobierno.

Tras dos semanas de menor movimiento en la Oficina del Presidente Electo (OPE), la casona ubicada en calle La Gloria 88 en Las Condes vio este martes intensificar sus actividades. "La Moneda Chica" -que ha funcionado como centro de coordinación para las autoridades que asumirán ministerios, subsecretarías y cargos en el segundo piso a partir del 11 de marzo- retomó su ritmo habitual a solo un día del regreso del futuro mandatario, José Antonio Kast, desde sus vacaciones en el sur del país.

Uno de los primeros en arribar fue el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comenzará a delinear la estrategia para enfrentar, entre otros desafíos, el déficit estructural estimado en 3,6% del PIB. El próximo jefe de Teatinos 120 deberá compatibilizar el ajuste fiscal proyectado -que busca recortar US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses- con una reducción progresiva del impuesto de primera categoría.

El flujo de autoridades fue constante. El comité político volvió a sesionar con la presencia del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado; el designado titular de la Segpres, José García Ruminot; la próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini y Quiroz en Hacienda.

"Lo que queremos es ordenar las finanzas del país, particularmente de los beneficios sociales. Hay que pagarlos y asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy, muy delicada. 2,8% en 2025 de déficit fiscal efectivo y prácticamente 3,6 de déficit de mediano plazo, son cifras muy preocupantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar tal forma de que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles", aseguró García Ruminot.

En materia de seguridad, la futura ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, sostuvo reuniones con el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y previamente con el Director General de la PDI, Eduardo Cerna.

En los encuentros, realizados en el marco del proceso de traspaso y cambio de mando, participaron también los futuros subsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet. Este último, en el ojo mediático dadas antiguas participaciones societarias con personas formalizadas en el caso tragamonedas. Jouannet prefirió no entregar declaraciones.

Hasta la OPE también arribó Alejandro Irarrázaval, estrecho colaborador de Kast y encargado del equipo de instalación del nuevo gobierno, quien ha liderado la coordinación del despliegue administrativo y político de cara al cambio de mando.

El Presidente electo regresará mañana a Santiago y, según fuentes cercanas a la OPE, retomará de inmediato las reuniones en la “Moneda Chica” para encarar los últimos ajustes antes del 11 de marzo, fecha en que recibirá la banda presidencial de manos del Presidente Gabriel Boric.