Se reactiva “La Moneda chica” a las puertas del regreso del Presidente electo Kast de sus vacaciones en el sur
El retorno del Presidente electo está previsto para este miércoles.
Noticias destacadas
Tras dos semanas de menor movimiento en la Oficina del Presidente Electo (OPE), la casona ubicada en calle La Gloria 88 en Las Condes vio este martes intensificar sus actividades. "La Moneda Chica" -que ha funcionado como centro de coordinación para las autoridades que asumirán ministerios, subsecretarías y cargos en el segundo piso a partir del 11 de marzo- retomó su ritmo habitual a solo un día del regreso del futuro mandatario, José Antonio Kast, desde sus vacaciones en el sur del país.
Uno de los primeros en arribar fue el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comenzará a delinear la estrategia para enfrentar, entre otros desafíos, el déficit estructural estimado en 3,6% del PIB. El próximo jefe de Teatinos 120 deberá compatibilizar el ajuste fiscal proyectado -que busca recortar US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses- con una reducción progresiva del impuesto de primera categoría.
El flujo de autoridades fue constante. El comité político volvió a sesionar con la presencia del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado; el designado titular de la Segpres, José García Ruminot; la próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini y Quiroz en Hacienda.
"Lo que queremos es ordenar las finanzas del país, particularmente de los beneficios sociales. Hay que pagarlos y asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy, muy delicada. 2,8% en 2025 de déficit fiscal efectivo y prácticamente 3,6 de déficit de mediano plazo, son cifras muy preocupantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar tal forma de que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles", aseguró García Ruminot.
En materia de seguridad, la futura ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, sostuvo reuniones con el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y previamente con el Director General de la PDI, Eduardo Cerna.
En los encuentros, realizados en el marco del proceso de traspaso y cambio de mando, participaron también los futuros subsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet. Este último, en el ojo mediático dadas antiguas participaciones societarias con personas formalizadas en el caso tragamonedas. Jouannet prefirió no entregar declaraciones.
El Presidente electo regresará mañana a Santiago y, según fuentes cercanas a la OPE, retomará de inmediato las reuniones en la “Moneda Chica” para encarar los últimos ajustes antes del 11 de marzo, fecha en que recibirá la banda presidencial de manos del Presidente Gabriel Boric.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
Gremios agrícolas alertan que restricciones a contratación de migrantes agravaría escasez de mano de obra en el Biobío
Desde la Sociedad Agrícola de Biobío califican de "absurdo" endurecer las cuotas de contratación en una zona donde la oferta nacional no da abasto. La seremi del Trabajo del Biobío plantea que las soluciones de "talla única" no sirven para la estacionalidad del sur.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete