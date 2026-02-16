Kast defiende a futuro subsecretario de Seguridad por caso tragamonedas: “Todos los antecedentes eran conocidos"

En una pausa a sus vacaciones, el Presidente electo salió al paso de los cuestionamientos al futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet por antiguas participaciones societarias con personas formalizadas en el llamado caso tragamonedas.

En una pausa de sus vacaciones para sostener reuniones con autoridades locales en la Región de Los Lagos, el Presidente electo, José Antonio Kast, abordó las críticas dirigidas a quien será su próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, luego de que se dieran a conocer presuntos vínculos con imputados en el denominado caso Tragamonedas.

Desde la Municipalidad de Frutillar y previo a reunirse con el alcalde Javier Arismendi, el mandatario entrante defendió la designación y descartó cualquier reparo respecto de su nombramiento. “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario, Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que, de un día para otro sea de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, sostuvo.

La referencia es a antiguas participaciones societarias del exdiputado con personas formalizadas en causas como el llamado caso tragamonedas y en investigaciones relacionadas con casas de apuestas online, además de vínculos comerciales previos con el empresario Emilio Yang, lo que abrió cuestionamientos en el ámbito político.

Kast enfatizó la trayectoria del exparlamentario y su experiencia en cargos públicos. “Él ejerció un rol como diputado, como delegado provincial, como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada”, afirmó, subrayando que la designación del militante de Amarillos responde a criterios de capacidad y conocimiento del área.

En esa línea, realzó el enfoque que tendrá el equipo en materia de seguridad y que él conocía muy bien todo lo que se le ha encargado, como lo era la prevención del delito y el crimen organizado, remarcando que la futura administración trabajará de manera coordinada en esta materia.

Finalmente, reiteró su respaldo personal a Jouannet. “Hoy todos somos parte de un equipo y, por lo tanto, yo al menos, no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, concluyó.

La pausa del Presidente electo se extendería hasta el 18 de febrero, cuando retomará sus actividades en las oficinas de calle La Gloria 88 -la denominada “Moneda Chica”-, desde donde se coordina la instalación del nuevo gobierno con miras al 11 de marzo, jornada en que recibirá la banda presidencial de manos del Presidente saliente, Gabriel Boric Font.

En paralelo, persiste la expectativa por definiciones adicionales en el área de seguridad, especialmente tras la reunión bilateral entre el ministro Luis Cordero y la futura ministra del Interior, Trinidad Steinert, a la espera de que se confirme el nombre de quien asumirá la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Durante su paso por la zona de Los Lagos, Kast también se reunió con autoridades comunales, entre ellas el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate; y la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.

Aunque el Presidente electo está formalmente de vacaciones, desde su entorno comentan que no ha dejado de sostener reuniones ni de mantenerse atento al teléfono, siguiendo de cerca los temas propios de la instalación del próximo gobierno.