Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias

La CMF le exige a los bancos e instituciones financieras que eliminen este sistema antes del 1 de agosto de este año, pero actores de la industria ya están anticipando el proceso.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 20:30 hrs.

Sofía Pumpin Silva Banco Santander Banco de Chile Banca bancos BancoEstado Scotiabank
<p>Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
2
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
3
Empresas

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
4
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
5
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
6
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete