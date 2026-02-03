Bci sigue ganando terreno en créditos comerciales y BancoEstado retoma liderazgo en hipotecarios

En tanto, en la cartera de consumo, Santander logró mantener el primer lugar del podio en 2025.

El 2025 estuvo marcado por una baja en las tasas de interés en las tres carteras de créditos de la banca -comercial, hipotecaria y consumo-, pero también por una menor demanda por préstamos.

El director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo, manifestó que el crédito se contrajo casi 1% en términos reales en 2025.

Lo anterior estuvo marcado por una fuerte disminución del crédito comercial -que pesa 53,3% en el total de las colocaciones de la banca-, el que tuvo una caída de 3,5%.

Mientras, la de consumo e hipotecaria registraron una expansión de 3,4% y 1,6%, respectivamente.

Para el ejecutivo el resultado general de la caída de 1% en las colocaciones de la banca no es una buena noticia y reflejó un deterioro en la posición financiera de hogares y empresas.

“Estamos completando un ciclo relativamente prolongado con bajo dinamismo, lo que ha contenido las posibilidades de crecimiento de la economía chilena”, agregó el ejecutivo.

La carrera en préstamos a empresas

Al cierre de diciembre de 2025, Bci -que reporta sus operaciones en Perú, Florida y Chile al regulador- lideró el podio en la cartera comercial, con 25,3% de participación de mercado medida en montos entregados, equivalente a US$ 42.548 millones, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Lo anterior, significó un alza para el banco ligado a la familia Yarur, dado que en diciembre de 2024 se quedó con el 25% de la cuota, con US$ 36.560 millones.

Aunque bastante más lejos, segundo banco que lideró en colocaciones a empresas fue Banco de Chile, entidad que se posicionó con el 13,5% , tras sumar US$ 22.631 millones.

Pese a mantener su ubicación en el ranking, el banco ligado al grupo Luksic y Citi exhibió una leve caída en su participación de mercado en este negocio, ya que en el mismo mes de 2024 alcanzó el 13,9%.

El podio en la cartera comercial lo completó BancoEstado, el que desplazó a Banco Santander Chile, quedando este último en la cuarta posición. El banco estatal registró una participación de 12,2%, lo que significó un monto de US$ 19.355 millones. Mientras, la entidad controlada por capitales españoles registró el 12%.

El efecto subsidio en hipotecarios

Otro movimiento importante se registró en la cartera para la vivienda, que pesa 34,7% del total de las colocaciones del sistema.

BancoEstado arrebató el primer lugar a Santander y alcanzó la mayor participación en créditos hipotecarios. La entidad pública se quedó con el 19% de la cuota al cierre de 2025, tras concretar colocaciones para la vivienda por US$ 19.593 millones.

Lo anterior marcó un hito. “Tras 15 años, recuperamos el primer lugar de la industria en stock de vivienda, gracias a un rol contracíclico que nos permitió cursar un récord de 31.519 nuevas operaciones (un 12% más que el 2024) en un contexto de mercado desafiante”, afirmó BancoEstado a DF.

La entidad añadió que este crecimiento se sustentó en tres pilares. Por una parte, que lograron canalizar el 43% de las solicitudes Fogaes de la industria. También, por la masificación de condiciones de financiamiento, con foco en plazo a 30 años y cobertura del 90%. Por último, el banco explicó que puso énfasis en segmentos estratégicos como mujeres y jóvenes, lo que representó 44% de las colocaciones.

En comparación con 2024, BancoEstado experimentó un alza en su cuota de mercado, elevándola en prácticamente un punto porcentual.

Detrás de la firma estatal se ubicó Santander. La compañía se ubicó en el segundo lugar con el 18,5% de los préstamos para la vivienda, con un monto total de US$ 19.321 millones.

El tercer lugar lo completó Bci, manteniendo su posición en el podio. Así, registró una participación de mercado del 16,7%, tras sumar US$ 18.293 millones en la cartera hipotecaria.

Consolidación del ranking en personas

A diferencia de las carteras comerciales e hipotecaria, en el caso de los créditos otorgados a personas naturales -que representan el 12% de la cartera total de la banca-, no se registraron cambios en el tablero.

Santander encabezó el listado, con 18,5% de la cuota medida en montos totales, con US$ 6.646 millones a diciembre de 2025.

Pese a mantener su liderazgo, para la firma significó una disminución en comparación con el cierre de 2024, cuando ostentó 19,3%.

Ocupando el segundo lugar, Banco de Chile alcanzó el 17,7% en la cartera de consumo, alcanzando US$ 6.326 millones. A pesar de permanecer en la segunda posición redujo su cuota respecto del 18,2% que registró en 2024.

En tanto, en el tercer puesto se ubicó Scotiabank con 14,5%, con un monto de US$ 5.202 millones en consumo.

A diferencia de su competencia, el banco canadiense experimentó un alza en la cuota en los últimos 12 meses, ya que en el mismo mes de 2024, tenía el 14,3%.