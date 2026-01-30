Bci por planes del futuro ministro de Hacienda: “Todo apunta a ir en la dirección correcta, es decir, a hacer más dinámica la economía chilena”

Durante este viernes, Bci abordó temas sobre el banco y el país en su conference call para anunciar los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

La sesión comenzó con la presentación del gerente corporativo de planificación y control financiero, José Luis Ibaibarriaga, quien aseguró que el banco ligado a la familia Yarur registró ganancias por US$ 1.098 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 24% en un año.

Asimismo, resaltaron que, en el caso de MachBank, la cuenta remunerada “24x7” alcanzó un crecimiento de 511% en el período de un año.

En el área de gestión patrimonial, las utilidades de Bci Asset Management alcanzaron los US$ 48 millones, impulsadas por el crecimiento de los activos bajo gestión, que tuvieron un alza de US$ 25.82 mil millones, y mejores precios en fondos de corto plazo y estructurados.

Cambio de Gobierno

Frente a los eventuales cambios en el marco regulatorio tributario a raíz de la llegada del Presidente Electo, José Antonio Kast, al Palacio de la Moneda, el economista senior de la firma, Antonio Moncado, aseguró que durante el primer semestre de 2026, el próximo Gobierno “implementará una reducción significativa del gasto como primera medida".

Posteriormente, hacia la segunda mitad del año, "se avanzaría en la implementación y discusión de la reforma tributaria, que según el programa del próximo Presidente reduciría el impuesto corporativo desde 27% a 23%”, agregó el ejecutivo.

Al respecto, Moncado comentó que desde el equipo de estudios de Bci esperan una implementación gradual de la reforma "con el objetivo de dinamizar la economía chilena el próximo año”.

En esta línea, Ibaibarriaga afirmó que el propósito de los planes presentados por el futuro equipo de Hacienda son aumentar de manera significativa la inversión, el crecimiento y cambiar el entorno en el que hoy se hacen los negocios en Chile, “que actualmente presenta muchas trabas o procesos excesivamente largos”.

Así, el gerente aseguró que “todo apunta a ir en la dirección correcta, es decir, a hacer más dinámica la economía chilena”.

Bci Group

A lo largo de la sesión, los ejecutivos se refirieron a la nueva reestructuración societaria de Bci, que fue anunciada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este lunes. El banco creará un holding llamado Bci Group que separará la actual firma en dos entidades distintas bajo el control de una misma matriz.

Ante este cambio, Ibaibarriaga explicó que la creación de la sociedad busca apoyar el crecimiento del banco en Chile y Estados Unidos, optimizando la asignación de capital dentro del Grupo Bci.

Además, maximizar el valor para los accionistas de la institución, a través de una estructura corporativa más simplificada, con mejor visibilidad de los resultados por cada banco y agregar flexibilidad de capital mediante la diversificación de las fuentes de financiamiento y de los mecanismos de distribución hacia los accionistas.

En el conference se recalcó que a todos los accionistas de Bci se les ofrecerá migrar al Grupo Bci y, en consecuencia, todos los accionistas se beneficiarán del potencial de valorización derivado de esta evolución de la estructura corporativa.

Frente a los resultados que puede traer esta implementación, se argumentó que la separación va a generar un aumento significativo del retorno sobre patrimonio y de las utilidades en City National Bank y que la evolución tomará entre 12 y 18 meses.

Además, confirmaron que durante los próximos dos años, la estrategia y el foco en el retorno sobre patrimonio en Chile se mantendrán sin cambios.

Finalmente, “las proyecciones que hemos entregado indican que para este año esperamos un ROE consolidado de 14%. Hacia 2027 y 2028, proyectamos un ROE consolidado más cercano entre 15% y 15,5%, con Bci Chile en torno a 17,5% y City National Bank en un rango cercano al 13%”, comentó Ibaibarriaga.