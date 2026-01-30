Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Latam, Banco de Chile y Cencosud: las mayores inversiones netas de las AFP en la bolsa local durante 2025

La renta variable local volvió a representar más de 10% de los activos administrados por los fondos de pensiones, lo que no se veía desde marzo de 2019, según BICE Inversiones.

Por: S. FUENTES Y M. P. INFANTE

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Fotos: Archivo</p>

Fotos: Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”
2
DF MAS

Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá
3
DF MAS

Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell
4
DF MAS

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley
5
DF MAS

La alta presencia de chilenos que marcó el Foro Económico en Panamá
6
Empresas

Grupo Sencorp logra la venia de sus acreedores y extiende acuerdo de pago de deudas de su reorganización judicial
7
Empresas

Empresas eléctricas recurren al Tribunal Constitucional por nueva exigencia de atención al cliente incluida en reajuste 2026
8
Empresas

Parque Arauco adquiere centro comercial Parque Chicureo por unos US$ 106 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete