CMF aplica multa de UF 2.500 a Banco Santander Chile
El regulador informó que el banco infringió el Capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), reglas que pretenden cautelar la solvencia y capacidad patrimonial de las instituciones bancarias.
Durante este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de UF 2.500 -superior a $ 99 millones- a Banco Santander Chile, por infringir el Capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), reglas que pretenden cautelar la solvencia y capacidad patrimonial de las instituciones bancarias.
Esto se debe a que el 12 de marzo de 2025, Santander informó a la CMF que habían detectado un error en el cálculo en el archivo normativo “riesgo de mercado de libro de banca (RMLB)”, una medición de sensibilidad al valor económico que evalúa el riesgo de tasas de interés a largo plazo (conocido como delta EVE), siendo éste menor al que correspondía. La situación se dio durante los meses de abril de 2023 y enero de 2025.
Durante ese período de tiempo, el banco no detectó el incumplimiento y por tanto se mantuvo en infracción, de modo que los sistemas implementados no pudieron levantar el error sino una vez transcurridos más de 18 meses desde el primer reporte erróneo.
En el comunicado entregado por el regulador se explicó que las acción de Santander “dio cuenta de debilidades en los controles que el banco debía mantener para asegurar el cumplimiento normativo, lo que derivó en que este problema no fuera oportunamente detectado y corregido y que, en consecuencia, se remitiera información inexacta a la CMF.”.
El problema se habría originado por una sobreestimación del parámetro de spread de intermediación aplicado a las carteras de crédito afectas a prepago, generando una tasa de descuento mayor y por ende una subvaluación de la métrica Delta EVE.
Pese a la problemática, se informó que “el banco ya contaba con holguras respecto de las exigencias mínimas regulatorias para el cumplimiento de sus requerimientos patrimoniales. Por lo tanto, no fue necesario un nuevo aporte de capital por estos conceptos, bastando con una reasignación de los componentes del patrimonio efectivo”.
