Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año
CMF aplica multa de UF 2.500 a Banco Santander Chile

El regulador informó que el banco infringió el Capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), reglas que pretenden cautelar la solvencia y capacidad patrimonial de las instituciones bancarias.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 13:00 hrs.

