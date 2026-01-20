La venta de Transbank entra en su recta final con dos finalistas: Scotiabank y Jorge Selume

Fue en enero del 2023, cuando el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, anunció que los bancos accionistas de Transbank iniciaban un proceso de venta con JPMorgan como el banco asesor.

Los principales dueños de la compañía son Banco de Chile con un 26,16%, Santander que mantiene el 25%, Scotiabank con el 22,69% y los bancos Itaú, Bci y BancoEstado tienen el 8,72% cada uno, respectivamente.

Si bien el proceso ha pasado por diferentes etapas y diversos actores interesados, con una serie de ofertas vinculantes que llegaron a rondar entre los US$ 300 millones y US$ 1.000 millones, después de tres años con el cartel de "en venta", una serie de fuentes familiarizadas con la transacción aseguraron a DF que la operación estaría entrando en su recta final.

Los principales interesados y potenciales finalistas serían el banco canadiense Scotiabank y el empresario Jorge Selume, que haría la adquisición con el apoyo de un fondo de Linzor Capital, en el cual es aportante.

Si bien, las negociaciones van avanzando, todavía los accionistas de la firma no se han inclinado por un actor. Pero lo que sí pudo constatar DF, es que el precio de la adquisición rondaría los US$ 500 millones.

Cabe destacar que Scotiabank en 2023 inició un proceso para desarrollar su propia red de adquirencia, sin embargo un año más tarde la firma dejó en stand by el inició de las operaciones de su red ScotiaPay.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La oferta de los hermanos Infeld

A principios de 2025, los hermanos Marcos y Miguel Infeld, dueños de Axxa Corp, un holding presente en la industria petroquímica, de energías renovables, reciclaje e inmobiliarias, presentaron una oferta por Transbank.

Según fuentes conocedoras de la operación, está habría rondado los US$ 300 millones, pero los bancos accionistas de la red de adquirencia, rechazaron la oferta presentada al no complir con las expectativas económicas.

Tras esa noticia, el proceso volvió a reabrirse, y hoy estaría ad portas de definir al nuevo propietario de la red de adquirencia más grande del mercado.