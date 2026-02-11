Bci y Santander elevan sus utilidades en más de 20% en enero, Banco de Chile anota una caída de 4% y Scotiabank revierte pérdidas
La entidad ligada a la familia Yarur encabezó las ganancias con $ 106.942 millones, lo que implicó un aumento de 25,4%.
Con el cierre de enero, los principales bancos privados del país comienzan a reflejar su desempeño financiero al primer mes del año.
Este miércoles, Banco de Chile, Santander, Bci y Scotiabank informaron sus resultados preliminares correspondientes al período que cerró el 31 de enero de 2026.
Entre las principales firmas del país, Bci encabezó el listado en cuanto a las ganancias del sector, alcanzando utilidades por $ 106.942 millones, lo que representó un aumento de 25,4% comparado con el informe al primer mes de 2025, cuando la entidad controlada por la familia Yarur informó $ 85.265 millones.
Le sigue Santander -que en esta entrega se listó como la segunda entidad con mayores ganancias tras Bci- luego de que la firma de capitales españoles reportara utilidades por $ 85.380 millones.
Lo anterior se tradujo en un alza de 24,1% respecto al mismo período del año pasado, cuando el banco acumuló $ 68.828 millones.
Por su parte y ocupando el tercer lugar, Banco de Chile informó ganancias por $ 70.230 millones al primer mes del año.
A diferencia de su competencia, esto significó para la firma ligada al grupo Luksic y Citi una baja en su desempeño respecto del mismo lapso de 2025. En detalle, reflejó una caída de 4,4% en sus utilidades respecto a enero del año pasado, cuando reportó $ 73.454 millones.
Además, implicó que el banco bajó un puesto respecto a ese entonces, cuando se posicionó en el segundo lugar tras Bci.
Por su parte, Scotiabank tuvo un positivo inicio de año, con utilidades por $ 37.480 millones. Lo anterior implicó un panorama muy distinto para el banco de capitales candienses respecto de las pérdidas por $ 33.543 millones que anotó en el primer mes de 2025.
