Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente Electo que reduce la tasa del impuesto corporativo

Según el banco español, las medidas del Presidente Electo podrían generar efectos positivos en la actividad de la construcción, la oferta de viviendas y la inversión privada.

Banco Santander Chile presentó este jueves sus resultados 2025 a través de su Conference Call enfocado en sus inversionistas. En la reunión, el banco de capitales españoles publicó que las utilidades al cierre de 2025 alcanzaron US$ 1.220 millones, lo que representó un alza de 22,8% en el período de un año.

Asimismo, la institución se refirió a la agenda de la nueva administración que se instalará en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo. Al respecto, el gerente de Estrategia Corporativa y Relación con Inversionistas de Santander Chile, Cristián Vicuña, comentó que hay tres iniciativas de política económica que podrían aportar un estímulo adicional a la actividad económica.

Ya que, “se espera un énfasis en proyectos de inversión de gran escala, junto con esfuerzos por simplificar los procesos de permisos y los requisitos técnicos, con el fin de reactivar sectores clave de la economía”, comentó el ejecutivo.

En palabras de Vicuña, estas medidas podrían generar efectos positivos en la actividad de la construcción, la oferta de viviendas y la inversión privada.

Asimismo, se refirió a la iniciativa que reduce la tasa del impuesto corporativo, la que hoy se sitúa en 27%, y que tiene como objetivo inicial reducirla a 23%. “Esto mejoraría la competitividad y atraerán inversión tanto doméstica como extranjera", comentó el gerente de Santander Chile.

El banco anticipó que los efectos de esta medida se verán durante 2027 y durante la segunda mitad de este año, más que a corto plazo.

Agregó que la implementación de estas iniciativas dependerá de la aprobación del Congreso, donde “la dinámica legislativa jugará un rol clave en definir el alcance, el calendario y el diseño final de cualquier cambio de política”.

Banco de Chile

Otro de los bancos que realizó su Conference Call durante este jueves fue Banco de Chile, donde el economista jefe de la institución, Rodrigo Aravena comentó que, a pesar de que hay que esperar hasta el 11 de marzo para conocer la agenda principal de Kast, la iniciativa para reducir el impuesto era una buena noticia.

“Hay consenso en que esta reducción podría ser una noticia positiva en términos de inversión y crecimiento económico a futuro”, explicó el ejecutivo. Asimismo, agregó que, “hoy tenemos una visión más positiva de la economía, especialmente desde el lado de la demanda interna”.

El banco ligado al grupo Luksic y Citi alcanzó utilidades por US$ 1.371 millones al cierre del año pasado, lo que significó una caída de 1,3% si se compara con las ganancias obtenidas en diciembre de 2024 cuando registró US$ 1.389 millones.