Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente Electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
Según el banco español, las medidas del Presidente Electo podrían generar efectos positivos en la actividad de la construcción, la oferta de viviendas y la inversión privada.
Noticias destacadas
Banco Santander Chile presentó este jueves sus resultados 2025 a través de su Conference Call enfocado en sus inversionistas. En la reunión, el banco de capitales españoles publicó que las utilidades al cierre de 2025 alcanzaron US$ 1.220 millones, lo que representó un alza de 22,8% en el período de un año.
Asimismo, la institución se refirió a la agenda de la nueva administración que se instalará en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo. Al respecto, el gerente de Estrategia Corporativa y Relación con Inversionistas de Santander Chile, Cristián Vicuña, comentó que hay tres iniciativas de política económica que podrían aportar un estímulo adicional a la actividad económica.
Ya que, “se espera un énfasis en proyectos de inversión de gran escala, junto con esfuerzos por simplificar los procesos de permisos y los requisitos técnicos, con el fin de reactivar sectores clave de la economía”, comentó el ejecutivo.
En palabras de Vicuña, estas medidas podrían generar efectos positivos en la actividad de la construcción, la oferta de viviendas y la inversión privada.
Asimismo, se refirió a la iniciativa que reduce la tasa del impuesto corporativo, la que hoy se sitúa en 27%, y que tiene como objetivo inicial reducirla a 23%. “Esto mejoraría la competitividad y atraerán inversión tanto doméstica como extranjera", comentó el gerente de Santander Chile.
El banco anticipó que los efectos de esta medida se verán durante 2027 y durante la segunda mitad de este año, más que a corto plazo.
Agregó que la implementación de estas iniciativas dependerá de la aprobación del Congreso, donde “la dinámica legislativa jugará un rol clave en definir el alcance, el calendario y el diseño final de cualquier cambio de política”.
Banco de Chile
Otro de los bancos que realizó su Conference Call durante este jueves fue Banco de Chile, donde el economista jefe de la institución, Rodrigo Aravena comentó que, a pesar de que hay que esperar hasta el 11 de marzo para conocer la agenda principal de Kast, la iniciativa para reducir el impuesto era una buena noticia.
“Hay consenso en que esta reducción podría ser una noticia positiva en términos de inversión y crecimiento económico a futuro”, explicó el ejecutivo. Asimismo, agregó que, “hoy tenemos una visión más positiva de la economía, especialmente desde el lado de la demanda interna”.
El banco ligado al grupo Luksic y Citi alcanzó utilidades por US$ 1.371 millones al cierre del año pasado, lo que significó una caída de 1,3% si se compara con las ganancias obtenidas en diciembre de 2024 cuando registró US$ 1.389 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete