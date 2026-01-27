Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios

El viernes, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cerró el proceso de licitación del seguro asociado a la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) con una adjudicación parcial, asignando solo una fracción a Zurich Chile Seguros Generales. Este lunes, en un evento organizado por el organismo público -junto al Banco Mundial y el Minsal-, su director, Camilo Cid, aseguró que no dejarán caer el proyecto y que insistirán en su implementación a través de un proceso de trato directo.

La subasta consideraba siete fracciones, de las cuales solo una fue adjudicada. Según explicó Cid, el siguiente paso es hacer un llamado directo para complementar las fracciones restantes. “En ese trato directo puede participar la misma compañía que ya se adjudicó una y además otras que estén interesadas”, detalló. Asimismo, Cid afirmó que “la industria cree que se puede, tenemos que seguir intentándolo. Seremos nosotros o los que vienen los los que lo logren”.

Según el director del organismo, este escenario podría traer nuevas aseguradoras que no participaron en la subasta inicial. ⁠“Las condiciones son transparencia total en cuanto a la adjudicación de la primera. Conocen el precio, que antes no lo conocían, que es un precio que se determina competitivamente”, dijo.

Visión de aseguradores

El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca, sostuvo que, a pesar de que hubo un avance, “quedan todavía algunos elementos por avanzar”.

Uno de los principales nudos, esgrimió, es que aún persisten elementos que dificultan una mayor participación.

Lo esencial, dijo, es prevenir riesgos de selección adversa. Ejemplificó: “Una persona que está en la lista de espera, que tiene ya una patología y que lleva un período muy largo esperando tener la oportunidad de hacerse su tratamiento en cualquier otra clínica, muy probablemente lo va a tomar (la MCC). Por lo tanto, el incentivo para contratar para esas personas es alto”, a diferencia del paciente que no está en esa situación, argumentó.

Alzérreca sostuvo que tienen que trabajar para que exista un mayor número de interesados: “Necesitamos tener un grupo de asegurados suficiente para distribuir el riesgo”.