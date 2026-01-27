Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios
Según Asociación de Aseguradores, deben aumentar los incentivos para que más cotizantes participen.
Noticias destacadas
El viernes, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cerró el proceso de licitación del seguro asociado a la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) con una adjudicación parcial, asignando solo una fracción a Zurich Chile Seguros Generales. Este lunes, en un evento organizado por el organismo público -junto al Banco Mundial y el Minsal-, su director, Camilo Cid, aseguró que no dejarán caer el proyecto y que insistirán en su implementación a través de un proceso de trato directo.
La subasta consideraba siete fracciones, de las cuales solo una fue adjudicada. Según explicó Cid, el siguiente paso es hacer un llamado directo para complementar las fracciones restantes. “En ese trato directo puede participar la misma compañía que ya se adjudicó una y además otras que estén interesadas”, detalló. Asimismo, Cid afirmó que “la industria cree que se puede, tenemos que seguir intentándolo. Seremos nosotros o los que vienen los los que lo logren”.
Según el director del organismo, este escenario podría traer nuevas aseguradoras que no participaron en la subasta inicial. “Las condiciones son transparencia total en cuanto a la adjudicación de la primera. Conocen el precio, que antes no lo conocían, que es un precio que se determina competitivamente”, dijo.
Visión de aseguradores
El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca, sostuvo que, a pesar de que hubo un avance, “quedan todavía algunos elementos por avanzar”.
Uno de los principales nudos, esgrimió, es que aún persisten elementos que dificultan una mayor participación.
Lo esencial, dijo, es prevenir riesgos de selección adversa. Ejemplificó: “Una persona que está en la lista de espera, que tiene ya una patología y que lleva un período muy largo esperando tener la oportunidad de hacerse su tratamiento en cualquier otra clínica, muy probablemente lo va a tomar (la MCC). Por lo tanto, el incentivo para contratar para esas personas es alto”, a diferencia del paciente que no está en esa situación, argumentó.
Alzérreca sostuvo que tienen que trabajar para que exista un mayor número de interesados: “Necesitamos tener un grupo de asegurados suficiente para distribuir el riesgo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete