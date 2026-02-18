Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos

Los consumidores con problemas económicos buscan opciones a medida que aumenta el costo de vida.

Las porciones “supergrandes” que han definido durante mucho tiempo la gastronomía estadounidense se están reduciendo a medida que el aumento de los costos y el uso creciente de medicamentos para bajar de peso impulsan a los dueños de restaurantes a ofrecer porciones más pequeñas.

La tendencia hacia platos principales “más livianos” y “del tamaño de un refrigerio” en todo Estados Unidos también surge en un momento en que los restaurantes buscan atraer a consumidores que desean opciones de menor costo.

La cadena de fusión asiática PF Chang's, con 200 locales en Estados Unidos, introdujo una porción "mediana" en sus platos principales el año pasado. KFC estaba "ajustando el tamaño de las porciones y mejorando la textura crujiente" en sus 4.000 establecimientos estadounidenses, según declaró a los analistas este mes Chris Turner, director ejecutivo de Yum Brands, propietaria de la marca de pollo frito.

El sector está lidiando con cinco meses consecutivos de desaceleración del tráfico y las ventas, según la firma de investigación de mercado Black Box Intelligence, lo que refleja las dificultades de los clientes con el aumento del costo de vida.

Los restaurantes se han enfrentado al aumento de los costos de alimentos, energía y mano de obra, incluyendo precios récord de la carne de res. Ahora también se enfrentan a la amenaza del creciente uso de medicamentos para bajar de peso con GLP-1, que suprimen el apetito. Los analistas afirman que los establecimientos podrían responder ofreciendo platos más pequeños.

El grupo de expertos Rand estima que casi el 12% de los estadounidenses consumen estas drogas, mientras que una investigación de Morning Consult ha demostrado que los consumidores tienden a comer en casa y a pedir menos cuando salen a comer.

La cadena italiana Olive Garden, conocida por su oferta inagotable de sopas, ensaladas y palitos de pan, que permite a los clientes rellenar sus platos sin límite, introdujo el mes pasado siete artículos de su menú en tamaños reducidos en sus 900 restaurantes en EEUU.

“La respuesta obvia es reducir las porciones”, dijo JP Frossard, analista de alimentos de consumo de Rabobank. “Reducir las porciones puede hacer que los menús sean más asequibles y atraer a los clientes, y esto también encaja bien con el problema de las BPL-1”.

Las porciones en Estados Unidos se dispararon en el siglo XX, ya que la industrialización de la posguerra y el abaratamiento del maíz, el trigo, el azúcar, la carne y el aceite llevaron a los restaurantes a atiborrar los platos.

Las porciones de comida consumidas por los estadounidenses eran típicamente un 13% mayores que las de Francia, según un estudio de 2024 publicado en la revista académica Foods. Los expertos en salud pública llevan mucho tiempo argumentando que la "distorsión de las porciones" ha causado el desperdicio de alimentos y ha agravado la crisis de obesidad en Estados Unidos.

El secretario de salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., recomendó el mes pasado que los estadounidenses duplicaran su consumo de proteínas, redujeran el azúcar añadido y los alimentos procesados, y prestaran atención al tamaño de las porciones como parte de su programa "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable".

Los consumidores también han mostrado su disposición a cambiar. Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Restaurantes en 2024 mostró que el 75% de los comensales deseaba porciones más pequeñas por menos dinero.

Eso impulsó a la cadena de mariscos hervidos Angry Crab Shack a crear un menú de almuerzo el año pasado que ofrece canastas más pequeñas de bacalao rebozado en cerveza, hamburguesas con queso y rollos de langosta fritos acompañados de papas fritas.

“Se hizo para fijar precios económicos”, dijo Andy Diamond, presidente de la cadena.

El exclusivo restaurante italiano neoyorquino Tucci introdujo el año pasado un “menú Ozempic”, disponible a pedido, en un intento de los establecimientos de atraer directamente a los usuarios de medicamentos contra la obesidad.

Su menú incluye servir una albóndiga o una bola de arancini, en lugar de la típica ración de tres, por poco más de un tercio del precio.

"No es que esté abogando por las GLP-1. Lo que defiendo es que el cliente decida qué es lo que más le conviene", dijo Max Tucci, fundador del restaurante. "Su apetito se ve suprimido y no queremos que se vayan sintiéndose abrumados y con la sensación de haber desperdiciado la comida".

Pero Tucci dijo que todavía había muchos clientes que buscaban las grandes porciones por las que son conocidos los restaurantes italiano-americanos.