Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda

El economista de LarrainVial, Alejandro Guin-Po, será el coordinador macro de Quiroz, mientras que el socio de Econsult, Eugenio Symon, estará a cargo de el área de mercado de capitales.

Faltan casi 20 días para que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegue a tomar el mando de las oficinas de Teatinos 120 y los equipos que lo acompañarán ya toman forma.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmaron a Diario Financiero que el coordinador macroeconómico de Quiroz será el economista Alejandro Guin-Po.

El magíster en Economía de la Universidad Católica (UC) lleva más de seis años trabajando en LarrainVial, donde ocupa el cargo de Asset Allocation Macro Strategist. Sumado a ello, hace clases de introducción a la macroeconomía en la UC y es director ejecutivo de la Fundación Chile Se Educa.

Guin-Po también participó de los comités consultivos del precio referencial del cobre y del Producto Interno Bruto (PIB) no minero tendencial.

En el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el cargo lo desempeña el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner.

También está confirmado el nombre del próximo coordinador de Mercado de Capitales: Eugenio Symon.

Es socio de Econsult desde 2010, donde se dedica principalmente a la asesoría y gestión de inversiones para personas y familias.

En su currículum destaca que fue profesor y director de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile. Además, tiene una larga experiencia en el mundo financiero.

Se desempeñó como gerente de Inversiones de Santander Seguros y Bansander AFP, como managing director de la Tesorería y Finanzas corporativas de Chase Manhattan Bank, como socio de Asesorías BMS y luego asumió el cargo de gerente de Inversiones de Banchile Corredores de Bolsa y AGF.

Así, Symon tomará el puesto que hoy ocupa el execonomista jefe de BBVA Chile, Alejandro Puente.