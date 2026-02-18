Arturo Squella se reúne con Quiroz para abordar el déficit fiscal: "Siempre se trabajó sobre el peor de los escenarios y efectivamente no hay plata"

La reunión se enmarca en la reactivación de la agenda en La Moneda chica y en las críticas cruzadas con el Ejecutivo por el concepto de “Gobierno de emergencia”.

Con el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) sobre la mesa, el cual dio cuenta de un déficit mayor al proyectado, llegó esta tarde de miércoles hasta la denominada“Moneda Chica” el presidente del Partido Republicano y senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, para reunirse con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y analizar el estado de las arcas fiscales que recibirá la nueva administración el próximo 11 de marzo.

Previo al encuentro con el próximo jefe de las finanzas públicas, el político advirtió que el escenario sería más complejo de lo previsto y acusó que, a pocos días del cambio de mando, siguen apareciendo “sorpresas” asociadas a decisiones adoptadas por el Gobierno saliente.

“Todos los días nos vamos encontrando con nuevas noticias y con sorpresas que van relacionadas con decisiones anticipadas que está tomando de última hora el Gobierno. Algunas de ellas tienen que ver con el no pago de ciertas obligaciones por parte del Estado en el ámbito de la educación, de la salud y en vivienda (…) El Estado está en una situación crítica desde el punto de vista de sus arcas fiscales”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “creemos que va a ser mucho más complejo de lo que nos habíamos imaginado el poder estar en condiciones de estabilidad, tal como nos hicieron creer durante mucho tiempo las autoridades que actualmente están administrando Hacienda en el país”.

Squella afirmó que el equipo económico entrante se preparó para un escenario adverso. "Siempre se trabajó sobre el peor de los escenarios y efectivamente lo que se está configurando es el peor. No hay plata, no hay recursos, no hay nada para disponer como corresponde de las cosas que genuinamente un gobierno quisiera hacer desde el día uno”, dijo.

Ante ello, sostuvo que el ajuste fiscal irá acompañado de una agenda procrecimiento y una batería de medidas que se van a implementar para hacer mejorar de manera exponencial la inversión en el país y, con eso, la recaudación, para que en el mediano andar se pueda contar con una estabilidad financiera y económica por parte del Ejecutivo.

Incluso, dejó abierta la puerta a eventuales responsabilidades políticas, luego de que -desde la actual opsición- se evaluara la posibilidad de una acusación constitucional en contra del titular de Hacienda, Nicolás Grau. “Teniendo a la vista las condiciones de las arcas fiscales, si es que se hace un trabajo profundo de análisis por parte de los diputados, perfectamente podrían encontrar que hay más de alguna causal que podría apuntar hacia quienes han estado a cargo de Hacienda en el país”.

Y añadió: “El hecho de que se haya tomado malas decisiones desde el punto de vista de la proyección de los ingresos del país y que se haya profundizado una crisis, no poniéndole freno al gasto durante prácticamente los cuatro años de Gobierno del presidente Boric habla de responsabilidades que tienen que ser individualizadas respecto de quienes las tomaron”.

Finalmente, puntualizó que “son decisiones que le hicieron daño a las arcas fiscales y en parte tiene que ver también con lo que nosotros hablamos de la importancia de actuar en función de la responsabilidad fiscal. Eso no necesariamente implica que conlleva una mala relación en el traspaso”.