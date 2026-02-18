Kast retoma agenda previo al traspaso con reuniones reservadas y cumbre entre futuros ministros

Aunque se le esperaba este miércoles en la denominada “Moneda Chica”, desde su entorno informaron que el Mandatario electo sostuvo reuniones fuera de la OPE, en el marco de una agenda reservada.

Con la mayoría de sus ministros ya de regreso de vacaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, reactivó las coordinaciones de cara al 11 de marzo, aunque este miércoles no llegó a la denominada “Moneda Chica”, como se esperaba inicialmente. Desde su entorno informaron que mantuvo reuniones fuera de la casona de calle La Gloria 88 en Las Condes, en el marco de una agenda reservada.

Mientras tanto, en Oficina del Presidente Electo (OPE), la jornada partió temprano con una cumbre de futuros ministros, esta vez encabezado por el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado. El exsenador de la UDI lideró la reunión junto al designado titular de Hacienda, Jorge Quiroz; el próximo ministro de la Segpres, José García Ruminot; la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini; y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La reunión, a la que concurrió gran parte del gabinete que asumirá en marzo, concluyó pasadas las 10:30 horas, momento en que Jorge Quiroz, José García Ruminot y Mara Sedini se retiraron del lugar sin hacer declaraciones.

Sin embargo, Alvarado permaneció en su oficina mientras, en paralelo, se desarrollaba la reunión bilateral entre Máximo Pavez y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Quien tras el encuentro, el subsecretario entrante agradeció públicamente a través de X el diálogo sostenido y señaló que “el compromiso es asegurar un traspaso de gobierno ejemplar tal como ha sido nuestra tradición democrática”.

La Moneda Chica volvió a mostrar un alto movimiento, con prácticamente todos sus estacionamientos ocupados y reuniones en paralelo. Durante la mañana se dejaron ver distintos ministros y subsecretarios entrantes, entre ellos María Jesús Wulf (Desarrollo Social), María Paz Arzola (Educación) y Jaime Campos (Agricultura), quienes también participaron en reuniones de coordinación sectorial.

Y aunque Kast no se presentó en el lugar, desde su equipo señalan que la agenda del día estará centrada en la instalación del nuevo Gobierno. A poco más de dos semanas del cambio de mando, el foco sigue puesto en afinar los equipos y ajustar los últimos detalles antes del traspaso en el Palacio de La Moneda.

Se abre debate por “Gobierno de emergencia”

La discusión sobre el concepto de “Gobierno de emergencia” se instaló también en la “Moneda Chica”, luego de que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmara que la administración de Gabriel Boric “era el Gobierno de emergencia de verdad”.

Hasta calle La Gloria 88 llegaron la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y el diputado Benjamín Moreno, quienes defendieron la idea de que el carácter de emergencia correspondería a la futura administración de José Antonio Kast, a raíz -señalaron- de la situación fiscal, de seguridad y educacional heredada.

Hurtado fue crítica con el Ejecutivo saliente. “Están en una situación muy compleja en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra de este gobierno en que han mal utilizado los recursos de todos los chilenos y hablar que su gobierno fue de emergencia. Parece que ni siquiera se enteraron porque la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue tal cual está e incluso empeorada”, sostuvo.

La dirigenta agregó que "la verdad es que cualquier materia que uno revise se da cuenta que este gobierno no hizo nada por los chilenos (...) Y confiando en que el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, va a ser un muy buen gobierno. Obviamente esta no es una varita mágica que él va a asumir el 11 de marzo y todo se va a mejorar”.

En la misma línea, el diputado Moreno sostuvo que el concepto de emergencia en el próximo gobierno apunta a corregir lo que, a su juicio, son problemas acumulados en estos cuatro años. “Naturalmente que el gobierno de emergencia del Presidente Kast es absolutamente distinto a lo que él (Cataldo) entiende por emergencia. Es para arreglar precisamente varias de los problemas de las catástrofes que han dejado desde este gobierno en los últimos cuatro años y que se han ido acumulando durante sucesivas reformas, sobre todo en la cartera de Educación”, dijo, aludiendo a iniciativas como el proyecto de financiamiento de la educación superior (FES)y reformas como los SLEP.

Y cerró: “Quieren impulsar un proyecto donde ni siquiera saben bien hacer los números, donde en reiteradas ocasiones han fallado los números y pretenden que las personas confíen en ellos”.