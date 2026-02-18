El receso legislativo más activo de la oposición: parlamentarios coordinan medidas fiscalizadoras contra Grau

Aunque están conscientes de que el actual titular de Hacienda no es responsable de todo lo ocurrido en esta materia, sí le atribuyen la responsabilidad particularmente en la tramitación del reajuste fiscal sin financiamiento. Y se seguirá evaluando la posibilidad de la acusación constitucional.

Los insistentes llamados del Gobierno y en especial del Presidente Gabriel Boric, a sólo días del cambio de mando, para que la oposición se abra a avanzar en algunos proyectos clave, especialmente el de sala cuna –a pesar de que lo ingresó Sebastián Piñera al final de su segunda administración-, están provocando que entre las filas de los partidos opositores se decidan a tomar medidas que obliguen al Ejecutivo a dar cuenta detallada de las finanzas públicas.

Es así como mientras aún se evalúa la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para lo que existe un plazo de hasta tres meses después de dejar el cargo -lo que imposibilita, por ejemplo, que esta herramienta fiscalizadora recayera sobre Mario Marcel, como aspiran varios-, e incluso algunos de los más entusiastas han expresado su interés de que se comience a redactar el libelo; otros han optado por medidas más rápidas.

-quien además integra la Comisión de Hacienda-, está liderando la solicitud de la citación a una sesión especial, para el miércoles 4 de marzo, con el objeto de que el titular de Hacienda “exponga la situación financiera del Estado”, donde los legisladores tendrán la oportunidad de consultar acerca de todas las inquietudes que están generando, especialmente entre los opositores, por los datos revelados a partir del Informe de Finanzas Públicas, que dan cuenta de una situación fiscal estrecha.

En paralelo, se espera que los senadores de oposición pidan que se convoque una sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos, encabezada por la senadora Ximena Rincón, con similar objetivo a la sesión especial de la Cámara. A este respecto la idea es que Grau entregue a los senadores y diputados que la integran respuestas más profundas y claras. Porque, según plantea uno de los diputados que participaría en la comisión: “Qué vamos a seguir legislando si no hay financiamiento para ninguno de los proyectos en los que el Gobierno quiere avanzar”.

Acusación constitucional: “Tenemos argumentos suficientes”

Para la oposición está claro que no se pueden seguir aprobando proyectos de ley que no tienen financiamiento, por lo que lo más probable es que no avancen ni el FES ni sala cuna, adelantan desde el sector. Además, subrayan que el presidente electo José Antonio Kast “está en una parada muy dura en esto”.

A este respecto, el diputado republicano Agustín Romero, quien también integra la Comisión de Hacienda asegura que Grau debería pasar por una acusación constitucional, porque hay argumento para ella, en lo que se refiere a la tramitación del reajuste fiscal. Por lo que es una medida que no se descarta y se sigue evaluando.

Sauerbaum, por su parte, comparte la postura de su par opositor y sostiene que. Ha habido una negligencia técnica gravísima en la administración financiera del Estado, pero también ha habido una responsabilidad política”.

No obstante, también hay quienes apoyando estas medidas incluida la acusación constitucional, plantean que para que avance esta última Kast deberá dar luz verde, porque no hay que olvidar, dicen, que las acusaciones tiene efectos políticos y quizás el presidente electo no quiera comenzar su mandato tensionando la relación con la futura oposición.