Alejandro Guin-Po, Estratega macro de LarrainVial AM: La tendencia del dólar será “depreciarse en los meses venideros”
El ejecutivo señaló que el escenario que se dará en 2026 es una Fed que seguirá mostrando señales más expansivas.
Noticias destacadas
Un mercado al ritmo de los desafíos inflacionarios en Estados Unidos y la relación geopolítica con China es parte del panorama que el estratega macro de asignación de activos de LarrainVial Asset Management, Alejandro Guin-Po, proyectó para 2026.
- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para Estados Unidos en 2026?
- Se va a ralentizar más. Quizás vamos a tener un crecimiento que va a estar por debajo de 1,8%.
Esto tiene una reconfiguración en cómo la Reserva Federal dirige su política. En los últimos comunicados ha mencionado que hay un enfoque bien relevante para el empleo, pero hay otros economistas que han alertado que la situación laboral no parece estar tan mala y que se está perdiendo el foco respecto de que la inflación no está convergiendo al 2%.
- ¿El mayor riesgo para EEUU es el inflacionario?
- Sí. Si empezamos a tener más señales de inflación persistente o problemas con independencia de la Fed, en que el mercado pida tasas más altas y el nivel de recorte se esfume, es un gran riesgo para los activos estadounidenses y globales.
- ¿Cuál debería ser la tendencia para el dólar?
Hay un tema más estructural: ha perdido la calidad de ser el activo refugio por excelencia. La tendencia del dólar, especialmente con una Fed que va a seguir mostrando señales más expansivas, es a depreciarse en los meses venideros.
“Si hay inflación persistente o problemas con independencia de la Fed, es un gran riesgo para los activos estadounidenses y globales”.
El gigante asiático
- ¿Qué le sorprendió este año a nivel internacional?
- Cuando uno piensa en la guerra comercial, China salió mejor parada. Logró una diversificación y expansión importante de sus exportaciones y también logró posicionarse en el mundo como un país más abierto.
EEUU se mostraba mucho más enfocado hacia adentro, mientras que China se mostraba como un país abierto y dispuesto a vincularse con el mundo. En los últimos meses, la administración estadounidense ha puesto un énfasis súper fuerte en Latinoamérica para decir que este es su lado del mundo.
- Quizás en 2026 se incorpora el componente Taiwán. ¿Habrá un cambio de foco en la agenda China-EEUU?
- Es un punto que va a ir en negociación, y en caso de que se anexe Taiwán, creo que China lo quiere hacer por las buenas. Necesita a Taiwán funcionando a plena capacidad, no un país a medias después de un bombardeo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete