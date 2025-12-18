Alejandro Guin-Po, Estratega macro de LarrainVial AM: La tendencia del dólar será “depreciarse en los meses venideros”

El ejecutivo señaló que el escenario que se dará en 2026 es una Fed que seguirá mostrando señales más expansivas.

Un mercado al ritmo de los desafíos inflacionarios en Estados Unidos y la relación geopolítica con China es parte del panorama que el estratega macro de asignación de activos de LarrainVial Asset Management, Alejandro Guin-Po, proyectó para 2026.

- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para Estados Unidos en 2026?

- Se va a ralentizar más. Quizás vamos a tener un crecimiento que va a estar por debajo de 1,8%.

Esto tiene una reconfiguración en cómo la Reserva Federal dirige su política. En los últimos comunicados ha mencionado que hay un enfoque bien relevante para el empleo, pero hay otros economistas que han alertado que la situación laboral no parece estar tan mala y que se está perdiendo el foco respecto de que la inflación no está convergiendo al 2%.

- ¿El mayor riesgo para EEUU es el inflacionario?

- Sí. Si empezamos a tener más señales de inflación persistente o problemas con independencia de la Fed, en que el mercado pida tasas más altas y el nivel de recorte se esfume, es un gran riesgo para los activos estadounidenses y globales.

- ¿Cuál debería ser la tendencia para el dólar?

Hay un tema más estructural: ha perdido la calidad de ser el activo refugio por excelencia. La tendencia del dólar, especialmente con una Fed que va a seguir mostrando señales más expansivas, es a depreciarse en los meses venideros.

El gigante asiático

- ¿Qué le sorprendió este año a nivel internacional?

- Cuando uno piensa en la guerra comercial, China salió mejor parada. Logró una diversificación y expansión importante de sus exportaciones y también logró posicionarse en el mundo como un país más abierto.

EEUU se mostraba mucho más enfocado hacia adentro, mientras que China se mostraba como un país abierto y dispuesto a vincularse con el mundo. En los últimos meses, la administración estadounidense ha puesto un énfasis súper fuerte en Latinoamérica para decir que este es su lado del mundo.

- Quizás en 2026 se incorpora el componente Taiwán. ¿Habrá un cambio de foco en la agenda China-EEUU?

- Es un punto que va a ir en negociación, y en caso de que se anexe Taiwán, creo que China lo quiere hacer por las buenas. Necesita a Taiwán funcionando a plena capacidad, no un país a medias después de un bombardeo.