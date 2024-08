Mark Zuckerberg acusa a la Casa Blanca por "presionar" censura a contenidos del Covid-19

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, acusó a la administración de Joe Biden de haber presionado a sus redes sociales para “censurar” ciertos contenidos sobre el Covid-19 durante la pandemia. Además, afirmó que tenía la intención de ser políticamente “neutral” en este ciclo electoral.

En una carta dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, Zuckerberg escribió que altos funcionarios de Biden habían “presionado repetidamente” al equipo de Meta durante meses para que censurara algunos contenidos sobre el Covid-19, incluido el humor y la sátira.

“Creo que la presión del gobierno fue errónea y lamento que no hayamos sido más francos al respecto”, escribió en la carta, que fue publicada por el comité en X el lunes. “Creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección, y estamos listos para contraatacar si algo así vuelve a suceder”.

Zuckerberg también reiteró que no haría otra contribución para apoyar la infraestructura electoral a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg, su fundación filantrópica. Las donaciones anteriores ascendieron a más de US$ 400 millones y se hicieron a grupos sin fines de lucro, incluido el Centro para la Tecnología y la Vida Cívica, con sede en Chicago. Su objetivo era garantizar que las jurisdicciones electorales locales tuvieran los recursos de votación adecuados durante la pandemia. Pero agregó que se habían interpretado como "beneficios para un partido sobre el otro".

"Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel en un sentido u otro, ni siquiera parecer que lo estoy desempeñando. Por eso no tengo pensado hacer una contribución similar en este ciclo", escribió Zuckerberg.

Los comentarios marcan una inesperada concesión pública de Zuckerberg afirmando que la Casa Blanca había intentado influir en sus políticas de moderación y procesos de aplicación, y un desaire a los demócratas en el período previo a las elecciones de noviembre.

Respuesta de la Casa Blanca

“Ante una pandemia mortal, esta administración alentó acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas”, dijo este día lunes un portavoz de la Casa Blanca. “Nuestra posición ha sido clara y consistente: creemos que las empresas tecnológicas y otros actores privados deben tener en cuenta los efectos que sus acciones tienen sobre el pueblo estadounidense, al tiempo que toman decisiones independientes sobre la información que presentan”.

Jordan, un importante republicano de la Cámara de Representantes, ha estado liderando una investigación del Congreso que acusa a la administración Biden, a los investigadores de desinformación y a las plataformas de redes sociales de conspirar para amordazar a los estadounidenses, y al discurso conservador en particular.

Esto ocurre en medio de un amplio debate global sobre hasta qué punto las plataformas deberían priorizar la libertad de expresión o la seguridad en línea, impulsado por publicaciones del multimillonario propietario de X, Elon Musk, un autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, y el arresto en Francia el fin de semana del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, por una investigación sobre presuntas fallas de moderación en la aplicación de mensajería.

El candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump ha criticado repetidamente las redes sociales por su aparente censura de las voces de derecha. En julio, Trump advirtió en Truth Social, su propia plataforma de redes sociales, que si era reelegido presidente “perseguiría a los defraudadores electorales a niveles nunca vistos antes, y los enviaría a prisión por largos períodos de tiempo”.

Luego pareció señalar a Zuckerberg y agregó: “Ya sabemos quién eres. ¡NO LO HAGAS! ¡ZUCKERBUCKS, ten cuidado!”.

Zuckerberg dijo más tarde en una entrevista televisiva que pensaba que la reacción de Trump ante un intento de asesinato había sido "increíble", pero no llegó a respaldarlo. Trump dijo que Zuckerberg lo había llamado para disculparse por un error de moderación que había ocurrido en la plataforma relacionado con una foto del ataque, y afirmó que Zuckerberg le había dicho que no apoyaría a un demócrata en las elecciones por respeto.

En la carta publicada, Zuckerberg también dijo que Meta no debería haber “bajado” temporalmente una historia del New York Post sobre una computadora portátil que pertenecía al hijo del presidente Joe Biden, Hunter, antes de las elecciones de 2020, después de que el FBI advirtiera sobre una posible campaña de desinformación rusa contra la familia Biden. La historia, agregó Zuckerberg, no resultó ser desinformación rusa.