"No tengo muchas ganas de negociar": Trump llama a Irán a que "se rinda por completo" y niega contactos para un cese al fuego

Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One después de partir de la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington. Fotos: Reuters

Por: Financial Times

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó anticipadamente en la noche del lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington y anticipó una mayor intensificación de los ataques israelíes contra Irán.

Tras aconsejar a los residentes de Teherán que "evacúen inmediatamente", el Presidente estadounidense negó estar buscando un alto el fuego, afirmando que desea un "fin real" de la guerra y que Irán "se rinda por completo".

Al ser preguntado en el Air Force One sobre si la intervención estadounidense destruiría el programa nuclear iraní, dijo que esperaba que fuera "aniquilado mucho antes".

Afirmó que buscaba algo "mejor que un alto el fuego", desestimando una declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que Trump había comunicado a los líderes del G7 que las conversaciones para asegurar un alto el fuego entre los rivales regionales estaban en marcha.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que "no se ha comunicado con Irán para 'conversaciones de paz' ​​de ninguna manera". En sus comentarios sobre el Air Force One, afirmó que Israel no estaba reduciendo su ataque contra Irán. "Lo descubrirán en los próximos dos días. Lo descubrirán. Nadie ha disminuido el ritmo hasta ahora".

Añadió: "No tengo muchas ganas de negociar".

Sin embargo, Trump dejó abierta la posibilidad de la diplomacia estadounidense, afirmando que "podría" enviar a su enviado Steve Witkoff o al vicepresidente J.D. Vance a reunirse con los líderes iraníes, pero "depende de lo que suceda a mi regreso".

Según funcionarios estadounidenses, Washington ha adoptado una postura defensiva hasta el momento en el conflicto, pero esto ha incluido ayudar a Israel a derribar misiles y drones iraníes utilizando buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo.

Si Estados Unidos interviniera directamente, podría desplegar bombarderos furtivos B-2 desplegados en Diego García, en el océano Índico, para bombardear las instalaciones nucleares iraníes.

Uno de esos objetivos podría ser la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, cerca de la ciudad de Qom, excavada en la ladera de una montaña bajo decenas de metros de hormigón armado.

Se cree que es inexpugnable incluso para las bombas antibúnker más pesadas que posee Israel, y solo vulnerable al penetrador de munición masiva de 13.600 kg de la Fuerza Aérea estadounidense, lanzado desde sus bombarderos pesados ​​B-2 o B-52.

Poco antes de la salida del presidente estadounidense, los países del G7, incluido Estados Unidos, pidieron una resolución del conflicto y una "desescalada más amplia" en Oriente Medio.

Inicialmente, el Presidente se resistió a adherir a la declaración del G7 y ha emitido declaraciones cada vez más duras sobre la guerra.

Irán ha declarado que solo aceptará negociar el fin del conflicto con Israel y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear si las fuerzas israelíes detienen su campaña de bombardeos, según diplomáticos.

Israel ha continuado lanzando oleadas de misiles contra Irán desde que comenzó su ataque el viernes. Irán ha respondido con descargas de misiles sobre Israel. Ambas partes han sufrido un número cada vez mayor de víctimas fatales y heridos.