Ventas de Mattel crecen sobre lo esperado, pero fabricante de juguetes retira pronóstico de resultados para 2025 por panorama incierto

Mattel decidió eliminar su pronóstico de un retorno al crecimiento en las ventas este año, citando el plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los juguetes importados.

La compañía, que reportó resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, predijo en febrero que las ventas de muñecas Barbie, autos Hot Wheels y otros juguetes crecerían hasta 3% en 2025, poniendo fin a tres años de ingresos estancados o en descenso. También proyectó un aumento en las ganancias.

En cambio, con el informe del primer trimestre de este lunes, la compañía con sede en California, dijo que está "pausando" su orientación para todo el año "dada la volátil situación macroeconómica y la cambiante situación arancelaria de Estados Unidos".

Mattel fabrica poco menos de 40% de sus productos en China, país al que Trump impuso un arancel de 145% a las exportaciones a Estados Unidos. El director ejecutivo de la firma, Ynon Kreiz, afirmó en una entrevista que Mattel apoya la postura de la Asociación de Juguetes de no imponer aranceles.

"Estamos implementando medidas de mitigación diseñadas para compensar el posible impacto", declaró Kreiz. La compañía aumentó su objetivo de ahorro de costos para 2025 de US$ 60 millones a US$ 80 millones, está diversificando su cadena de suministro y aumentará los precios de algunos juguetes.

La decisión de retirar las previsiones ensombreció un primer trimestre por lo demás optimista, impulsado por las crecientes ventas de Hot Wheels y figuras de acción.

Las ventas del período crecieron 2,1%, alcanzando los US$ 826,6 millones, y superando las proyecciones de los analistas de US$ 788,6 millones. La pérdida ajustada de la compañía se redujo a US$ 0,03 por acción, inferior a la pérdida de US$ 0,10 que los analistas esperaban en promedio.

Este trimestre suele ser el menos importante del año para el fabricante de juguetes. Mattel afirmó que aún planea recomprar acciones por valor de US$ 600 millones este año, de los cuales US$ 160 millones ya fueron recomprados en el primer trimestre.

Trump le ha restado importancia a las preocupaciones sobre el impacto de sus aranceles, afirmando que China "ganó un billón de dólares" gracias a Estados Unidos "vendiéndonos cosas, muchas de las cuales no necesitamos". En una reunión de gabinete la semana pasada, dijo: "Bueno, quizá los niños tengan dos muñecas en lugar de 30, y quizá las dos muñecas cuesten un par de dólares más de lo normal".

Una salida para Mattel

Kreiz busca diversificar el negocio de Mattel produciendo películas y programas de televisión basados ​​en sus marcas icónicas, incluida la exitosa Barbie, que fue distribuida por Warner Bros en 2023. La iniciativa podría verse afectada por el anuncio de Trump el domingo de imponer un arancel de 100% a las películas producidas en el extranjero.

La segunda película de Mattel, Masters of the Universe, se estrenará en los cines a través de la plataforma de streaming de Amazon en 2026. Al igual que Barbie, gran parte de la producción de la película se llevó a cabo en Reino Unido.

“Hollywood es el epicentro de la producción de contenido a nivel mundial, y todos queremos que prospere”, afirmó Kreiz. La cuestión, añadió, es cómo lograr un equilibrio entre mantener las producciones asequibles y, al mismo tiempo, revitalizar la producción cinematográfica estadounidense.