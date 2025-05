Trump anuncia planes para aplicar arancel de 100% a todas las películas producidas fuera de EEUU: Netflix y Disney caen en bolsa

Donald Trump anunció su intención de aplicar un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero, ampliando su guerra comercial a la industria cinematográfica para frustrar lo que describió como la “muerte muy rápida” de Hollywood.

El presidente estadounidense informó sus intenciones a través de su plataforma Truth Social el domingo mientras regresaba a Washington desde Mar-a-Lago en Florida, tras reunirse con el actor Jon Voight y su representante Steven Paul, quienes propusieron ampliar o extender incentivos fiscales para la producción de cine y televisión en EEUU. Aunque no mencionó aranceles, Trump introdujo la idea durante el encuentro, según fuentes.

"La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos. Hollywood, y muchas otras zonas de EEUU, están siendo devastadas", escribió a través de redes sociales.

"Queremos películas hechas en Estados Unidos, otra vez", dijo Trump mediante la misma plataforma.

Impulsar la industria nacional

Países como Canadá y Reino Unido prescindieron durante los últimos años de realizar sus producciones cinematográficas en Los Ángeles. Es por esta razón, que el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un plan de incentivos fiscales para apoyar la producción cinematográfica en el estado, pero Trump insiste en imponer aranceles para obstaculizar la competencia internacional.

En enero, Trump ya había nombrado a Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores especiales de su administración en Hollywood, con el objetivo de impulsar el empleo en la industria nacional.

El mandatario estadounidense agregó que autorizaría al Departamento de Comercio y al representante comercial de Estados Unidos “a comenzar de inmediato el proceso de instituir un arancel de 100% sobre todas y cada una de las películas que ingresan a nuestro país y que se producen en países extranjeros”.

Disney y Netflix a la baja

Las acciones de empresas de medios y entretenimiento en EEUU cayeron este lunes, luego de que Trump anunciara sus intenciones para la industria.

Netflix y Warner Bros cayeron cerca de 3%, mientras que Paramount Global y Walt Disney bajaron alrededor de 2% al inicio de la sesión bursátil de este lunes.

Aún no está claro cómo funcionaría el arancel ni cómo se valorarían las películas. Muchas producciones de Hollywood incluyen filmaciones y posproducción fuera del país. Tampoco se ha definido si el impuesto se aplicaría a películas ya rodadas o solo a futuras.

Entre los próximos estrenos con locaciones extranjeras están The Fantastic Four: First Steps , filmada en Reino Unido y España, y Jurassic World Rebirth , rodada en Tailandia, Malta y EEUU. Producciones anteriores como Avatar y Avengers: Endgame también se filmaron fuera de Estados Unidos.

Una amenaza al sector

Según analistas de Barclays, si el arancel se aplicara a gran escala, podría dañar al mismo sector que busca proteger, dado que EEUU exporta tres veces más contenido audiovisual del que importa. Además, muchas acciones de medios como Netflix se habían considerado defensivas por su escasa exposición a aranceles.

El trabajo en el cine y la televisión en EEUU se contrajo en los últimos años por varias razones. Las empresas de medios optaron por recortar gastos para aumentar las ganancias al crecer en servicios de streaming. Estos servicios se están expandiendo a nivel mundial y buscan producir más películas para los mercados extranjeros.

De acuerdo con la firma ProdPro, el gasto en producción en EEUU cayó 28% entre 2021 y 2024. Mientras tanto, Canadá, Australia y el Reino Unido han visto crecer su industria gracias a incentivos fiscales y menores costos.

La decisión de Trump de imponer gravámenes a producciones extranjeras se da luego del anuncio de China de "reducir moderadamente" el número de películas estadounidenses permitidas en el país, como respuesta a las medidas arancelarias tomadas por Washington contra sus productos. Según la autoridad cinematográfica china, esta decisión “reducirá aún más el interés del público por las películas de EEUU.”