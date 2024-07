Netflix supera sus propias proyecciones, agrega más de 8 millones de clientes nuevos y extiende su ventaja sobre sus rivales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Netflix amplió su ventaja sobre la competencia del streaming, sumando 8,05 millones de clientes en el segundo trimestre, y superando por amplio margen sus propios pronósticos y los de Wall Street.

Los resultados, anunciados en una carta a los accionistas este jueves, sobrepasó las expectativas en todas las regiones del mundo e incluyeron 2,8 millones de nuevos clientes en Asia-Pacífico. Los analistas esperaban una media de 4,87 millones.

La campaña de la compañía contra el intercambio de contraseñas y la introducción de un plan de suscripción con publicidad impulsaron a Netflix a su segundo mejor primer semestre, solo por detrás del auge impulsado por la pandemia en 2020. El plan más barato con anuncios representó casi la mitad de los nuevos clientes el último trimestre en los mercados donde se ofrece.

Pronósticos favorables

Para el tercer trimestre, Netflix espera generar ganancias de US$ 5,10 por acción, superiores a las estimaciones de Wall Street, con ventas de US$ 9.730 millones, ligeramente menos de lo previsto. La compañía dijo que las ganancias de suscriptores serán inferiores a los 8,76 millones del año pasado, mientras que los analistas pronostican 5,18 millones.

El rápido crecimiento de Netflix se produjo mientras la mayoría de sus competidores se desaceleraban, luchando por atraer clientes y pagar por nuevos programas. La participación del servicio en el total de visualización de televisión en EEUU aumentó a más de 8% en el mes más reciente, más del doble que cualquier otro servicio de transmisión pagado, según datos de Nielsen. Netflix obtuvo varios éxitos importantes el último trimestre, incluida una nueva temporada de Bridgerton, el éxito sorpresa Baby Reindeer y la película francesa Under Paris.

"El desafío para muchos de nuestros competidores es que, si bien están invirtiendo mucho en contenido premium, están generando una visualización relativamente pequeña en sus servicios de transmisión", dijo la compañía en su carta trimestral a los accionistas.

Para el segundo trimestre, dijo Netflix, las ganancias aumentaron 48% a US$ 4,88 por acción, superando las estimaciones de US$ 4,74. Los ingresos aumentaron 17% a US$ 9.560 millones, superando ligeramente las proyecciones. Y terminó el trimestre con 277,7 millones de clientes en todo el mundo.

Nuevos planes

Los inversores alcistas han estado empujando las acciones de Netflix hacia el máximo de cierre histórico de más de US$ 690 que alcanzaron en noviembre de 2021.

Netflix planea dejar de informar el número de suscriptores el próximo año, lo que muchos analistas interpretaron como una mala señal sobre su crecimiento en el futuro.

Sin embargo, la compañía, que ha añadido más de 17 millones de clientes este año, adoptó un tono de confianza este jueves. Está aumentando su inversión en videojuegos y planea lanzar un juego nuevo cada mes. Hará un videojuego inspirado en Squid Game a finales de este año, coincidiendo con el debut de la segunda temporada de ese programa.