Tinder lanza una suscripción "ultra premium" de US$ 500 mensuales para los usuarios más activos de la aplicación de citas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tinder lanzó un nuevo nivel de suscripción ultra premium para los usuarios de su aplicación de citas, en la que cobra US$ 499 al mes para acceder a funciones como búsqueda y coincidencias exclusivas.

El nuevo plan anunciado este viernes, llamado Tinder Select, solo se ofrece a menos del 1% de los usuarios de Tinder que se encuentran entre los más activos de la aplicación, señaló la compañía.

Por casi US$ 6 mil al año, los usuarios podrán acceder a nuevas funciones, como búsquedas, coincidencias y conversaciones “VIP”, que actualmente no se ofrecen con sus planes de pago existentes, agregó, sin proporcionar más detalles.

Tinder dijo que abrirá las solicitudes para Tinder Select de forma continua. La aplicación ofrece otros tres niveles de suscripción a partir de US$ 24,99 al mes, según su sitio web.

“Sabemos que hay un subconjunto de usuarios activos y altamente comprometidos que priorizan formas más efectivas y eficientes de encontrar conexiones”, dijo el director de producto de Tinder, Mark Van Ryswyk, “y por eso realizamos extensas pruebas y comentarios con esta audiencia durante los últimos meses para desarrollar una oferta completamente nueva”.

Cisco anuncia mayor adquisición de su historia en una compra calificada como la “Moby Dick” de la industria tecnológica

Trayectoria y proyecciones

La empresa matriz de Tinder, Match Group, tiene experiencia con suscripciones de alto precio para algunos usuarios. En 2022, compró The League, una aplicación de citas solo por invitación dirigida a “solteros ambiciosos y orientados a su carrera”. The League tiene un plan VIP que cuesta US$ 1.000 a la semana. La empresa dijo anteriormente que el éxito de la suscripción de alto precio de The League hizo que Match Group se replanteara cómo podría dirigirse a “usuarios con altas intenciones” en sus otras aplicaciones como Tinder.

El presidente de Match Group, Gary Swidler, dijo en una conferencia de Citi este mes que espera que Tinder Select solo atraiga “una cantidad relativamente pequeña de nuevos usuarios de pago”, pero afirmó que tendrá un impacto significativo en los ingresos. Los actuales “usuarios avanzados” de Tinder (el 10% de los usuarios que más tiempo pasan en la aplicación) contribuyeron con un promedio de 53% del tiempo total destinado este año, según la firma de investigación Apptopia.