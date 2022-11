Reportes de pueblo en Polonia alcanzado por misiles rusos provocan alarma en la OTAN y crisis será tratada en el G20

Dos personas murieron en una explosión en Przewodow, un pueblo en el este de Polonia cerca de la frontera con Ucrania, dijeron los bomberos el martes mientras los aliados de la OTAN investigaban los informes de que la explosión fue resultado de misiles rusos.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó este martes que está en contacto con los líderes de la Unión Europea (UE) para analizar la situación tras las informaciones que apuntan a que un misil ruso podría haber caído en Polonia y matado a dos personas, una noticia no confirmada aún por Varsovia.

"Estoy en contacto con las autoridades polacas, los miembros del Consejo Europeo y otros aliados", aseguró Michel en su cuenta oficial de Twitter. Además, los dirigentes de la UE presentes en las reuniones del G20 en Bali se reunirán probablemente el miércoles para discutir la explosión en Polonia.

"Propondré una reunión de coordinación el miércoles con los dirigentes de la UE que asisten al G20 aquí en Bali", agregó en otro tuit tras una conversación con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki.

El presidente del Consejo Europeo dijo estar "en shock por las noticias de que un misil u otra munición ha matado a personas en territorio polaco" y envió sus condolencias a los familiares. "Estamos con Polonia", añadió Michel.

Por su parte, el Pentágono se mostró cauto e informó en una rueda de prensa que está evaluando las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. "No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles", apuntó el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la explosión ha sido causada por misiles rusos, algo que rechazó Moscú, que calificó de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.

Dos personas murieron en la explosión en Przewodow, un pueblo en el este de Polonia cerca de la frontera con Ucrania, dijeron los bomberos mientras los aliados de la OTAN investigaban los informes.

Antecedentes del ataque

Polonia, país miembro de la OTAN, fue alcanzada por dos misiles rusos que cobraron la vida de dos personas, según un funcionario no identificado de la inteligencia estadounidense citado por Associated Press.

El ataque también fue informado por la cadena de radio Zet en Polonia, que señaló que los misiles cayeron a unos 6 kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania.

El primer ministro de Polonia convocó a una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Nacional tras los reportes, informó en Twitter el portavoz del Gobierno, Piotr Muller, que declinó dar las razones exactas de la reunión, haciendo referencia a “información no confirmada”.

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, dijo en Twitter que los misiles rusos habían caída “en territorio de la OTAN en Polonia”. “Letonia respalda totalmente a los amigos polacos y condena este crimen”, agregó, sin decir si había confirmado la información de forma independiente.