Narendra Modi va camino de ganar las elecciones en India con un mandato debilitado

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ganará un histórico tercer mandato, pero los primeros recuentos de votos que sugirieron que una mayoría menor de lo esperado provocó una venta masiva de acciones.

A última hora de la tarde del martes, el partido Bharatiya Janata de Modi y sus aliados de la Alianza Democrática Nacional estaban por delante con al menos 295 de 543 escaños en la cámara baja de la India, suficiente para asegurarles un tercer mandato de cinco años en el gobierno.

Las primeras tendencias mostraron que la alianza opositora INDIA, encabezada por el archirrival del BJP, el Congreso Nacional Indio, tuvo un desempeño mejor de lo esperado, ganando 231 escaños.

Una mayoría reducida para el partido gobernante haría más difícil implementar la política económica y podría hacer que Modi estuviera más en deuda con sus aliados más pequeños.

Las acciones se desplomaron en empresas propiedad del poderoso multimillonario Gautam Adani, quien ha vinculado su imperio de infraestructura a los planes de desarrollo de Modi y tiene una relación de larga data con el primer ministro, después de un repunte masivo el día anterior.



Adani Enterprises y Adani Ports and Special Economic Zone, las operaciones emblemáticas del conglomerado, cayeron un 19% y un 21% al cierre de las operaciones, lo que los convierte en los mayores perdedores en el índice de referencia Nifty 50.

El índice general cerró con una caída del 6% ese día, después de haber alcanzado un máximo histórico el lunes tras las encuestas a boca de urna que indicaban que Modi ganaría las elecciones cómodamente.

El conteo anticipado de votos fue “absolutamente” un shock para los mercados, según Amit Khurana, jefe de acciones de Dolat Capital Market en Mumbai. “Suponiendo que el BJP tenga menos de una mayoría [por sí solo], obviamente esto genera mucha especulación sobre cuánto margen de maniobra tiene [Modi] para dirigir el gobierno”.

Proyecciones

Las encuestas a pie de urna publicadas durante el fin de semana proyectaban que la alianza gobernante ganaría entre 353 y 401 escaños. Durante la campaña, Modi y el BJP pronosticaron que la NDA ganaría hasta 400 escaños.

“Si las cifras no cambian, será un retorno a la política de alianzas que caracterizó a la India entre 1989 y 2014”, dijo Pratap Bhanu Mehta, investigador principal del Centro de Investigación de Políticas de Nueva Delhi. “En ese sentido, tendrá que ser un gobierno mucho más negociado”.

Mehta añadió: "No estoy seguro de a qué empresas les gustará esto".

Muchos indios esperaban una clara victoria de Modi en unas elecciones vistas como un referéndum sobre su década en el cargo y tras una campaña centrada en gran medida en la personalidad del primer ministro de 73 años. Una victoria lo convertiría en el primer primer ministro de la India en cumplir tres mandatos consecutivos desde el líder independentista Jawaharlal Nehru.

Los funcionarios del gobierno habían pregonado una ambiciosa agenda de reformas económicas para un tercer mandato. India ha sido una de las economías de más rápido crecimiento del mundo desde el fin de la pandemia de Covid-19, y el primer ministro había expresado su objetivo de convertirse en la tercera economía más grande del mundo, desde la quinta más grande actualmente, durante su tercer mandato. y una economía desarrollada para 2047, el centenario de la independencia.

Pero la creación de empleo no ha logrado seguir el ritmo de los nuevos ingresantes a la fuerza laboral, y las tendencias de votación anticipada del martes mostraron que el BJP estaba en camino de no alcanzar la mayoría parlamentaria de 272 por sí solo, de la que disfrutó durante los dos primeros mandatos de Modi.

También se proyectaba que el partido perdería algunos escaños en su bastión político de habla hindi del norte, incluido el estado más poblado de Uttar Pradesh.

"En 10 años nos hemos acostumbrado a un gobierno estable", dijo Swapan Dasgupta, un comentarista de derecha, al canal indio CNN-News18. La tendencia actual en los resultados de la votación, dijo, auguraba “inestabilidad en la dispensación [NDA]”.

Próximos resultados

Los resultados finales se esperan a última hora del martes por la noche o el miércoles por la mañana. Los resultados fueron la culminación de un proceso de votación escalonado de seis semanas que comenzó en abril.

La votación en India se lleva a cabo en fases debido a los desafíos logísticos y de seguridad en un país de más de 1.400 millones de habitantes. La Comisión Electoral de la India dijo que 642 millones de casi mil millones de votantes registrados emitieron sus votos.

El resultado impulsará al Congreso, que había sido ampliamente visto como una fuerza política en decadencia después de perder escaños en las dos elecciones anteriores de la India.

Antes de la votación, algunas figuras de la oposición habían cuestionado la integridad de las máquinas de votación electrónica de la India y acusaron al gobierno de Modi de una represión preelectoral, después de que algunas cuentas bancarias del Congreso fueran congeladas y dos figuras de la oposición encarceladas en investigaciones de corrupción.

Sin embargo, algunos comentaristas tomaron el resultado del martes como prueba de que los votantes indios todavía eran libres de ejercer su voluntad.

"La democracia india no está en peligro y no creo que las instituciones hayan sido capturadas como la oposición pretendía", dijo Sugata Srinivasaraju, autor y periodista. "Probablemente será un Modi debilitado el que se dirija a una coalición, pero todavía no tenemos los resultados finales".