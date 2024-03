Agüero de BTG Pactual y reforma tributaria: impuestos a ganancia de capital y dividendos “son un golpe duro al mercado bursátil”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Revitalizar y profundizar el mercado de capitales chileno es la principal preocupación que mostró esta mañana el CEO de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, en el seminario "Latam Focus 2024" del banco de inversión.

“Nuestro mercado de capitales ha sufrido varios golpes importantes, algunos externos, pero otros autoinfligidos como el daño realizado por los retiros previsionales correctamente criticados por el ministro (Mario) Marcel”, sostuvo.

En esta línea, Agüero llamó a buscar “políticas que promuevan el desarrollo de nuestras capitales y no sigamos pensando que mayores trabas al capital es un camino apropiado para mejorar la distribución del ingreso, porque no lo es”.

Para el CEO de BTG Chile, un mercado de capitales más profundo no silo favorecería a los consumidores, también sería “una excelente vía para promover el empleo formal a través de mayor disponibilidad de recursos y más y mejores decisiones de inversión”.

Reforma tributaria

El ejecutivo también criticó la reforma tributaria que promueve el Gobierno. “Se ha hablado bastante respecto a los impactos que tuvo la reforma tributaria de 2014, que en la práctica, en mi opinión, apagó todos los motores y fue el inicio del descarrilamiento de Chile”, alertó.

El CEO de BTG Chile, apuntó que, en dicha iniciativa, “el objetivo de la igualdad de alguna manera sacrificó el crecimiento y la meritocracia”.

“Por supuesto que la igualdad es un valor, pero no puede ser el único, pues dada la situación de estrechez fiscal y de crecimiento, se hace necesario diseñar fórmulas que permitan mayores beneficios sociales y, al mismo tiempo, que incentiven la actividad económica vía la rebaja de impuestos corporativos y incentivos a las PYME, entre otras cosas”, reconoció.

Sin embargo, sostuvo que el eventual error de las propuestas que están sobre la mesa radicarían en dañar al mercado de capitales, además de correr el riesgo de no recaudar lo esperado.

“Me refiero a las propuestas de aumentos de impuestos a las ganancias de capital y aumentos de impuestos a los dividendos de las sociedades anónimas”, detalló Agüero.

El ejecutivo precisó que imponer nuevos tributos a los dividendos “disminuye el atractivo para generar un incentivo a que las empresas paguen menos dividendos y por lo tanto disminuye el incentivo de invertir en acciones”.

“Ambas medidas, en conjunto, me parecen que son un golpe duro al mercado bursátil”, sentenció.

“Hagamos una reforma centrada en recaudar y gastar en forma más eficiente, en combatir la informalidad y que genere inversión y crecimiento, que atraiga capitales, no que los espante, porque no hay nada más cobarde y racional que el capital”, añadió.

Incertidumbre

Mientras que la incertidumbre no solo se daría en lograr políticas públicas estables, sino que también con las señales. “Es decir, cada anuncio, cada idea, cada propuesta, debe considerar los efectos potenciales de instalarla en el debate”, explicó.

Agüero recordó la discusión en torno al impuesto al patrimonio, que hoy no está en la agenda.

“No prosperó, sin embargo, en mi opinión fue un factor relevante, no el único por cierto, en la salida de capitales por US$ 30 mil millones del país por parte de hogares y empresas no financieras en el periodo 2020-2022, que es un 10% del PIB, es muy relevante”, afirmó.

Indicó que el capital que “estaba en depósitos a plazo, en los bancos, en bonos de empresas, en fondos de inversión, era dinero que financiaba proyectos, generaba inversión y empleo y que ahora lo hace en algún otro lugar”, subrayó.

“Esto no significa en ningún caso que haya que no debatir las ideas, sino que hacerlo no solo calculando el potencial, la potencial recaudación, que por lo demás es debatible si la actividad se va a gravar se ve afectada, sino también pensando en los efectos colaterales que puedan existir”, concluyó.