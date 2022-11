Alza de tarifas de Transbank complica el ecosistema de pagos de transporte público y abre nuevo flanco legal

El cambio de tarifas que realizó Transbank a sus clientes luego de que la Corte Suprema revocó su esquema tarifario está generando un dolor de cabeza no solo a los comercios y proveedores de servicios, sino que ahora a los actores que participan en el ecosistema de pagos del transporte público de Santiago.

La empresa Globe presentó una medida prejudicial precautoria contra Transbank ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que la compañía se abstenga de subir las tarifas mientras no exista una sentencia que recaiga en el procedimiento que se iniciaría en su contra.

Una carga de $ 1.000 en la tarjeta Bip! podría representar cerca del 10% del valor que está cobrando Transbank con sus nuevas políticas comerciales.

Globe presta servicios en la habilitación y mantención de una nueva plataforma electrónica de pago, mediante la cual los usuarios de la Red de Transporte de Santiago puedan pagar de forma remota por el uso del transporte público.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, los problemas se suscitaron cuando Transbank realizó la primera alza de tarifas el 22 de agosto.

Globe acusó que las tarifas aumentaron en más de un punto porcentual respecto a las transacciones efectuadas tanto con tarjetas de débito como de crédito.

Transbank revirtió la medida el 6 de septiembre. Pero la situación cambió el 4 de octubre y aumentó las comisiones argumentando el cumplimiento de la sentencia de la Suprema que anuló su esquema de cobros. La empresa controlada por los bancos argumentó que tenía “la obligación” de aplicar las mismas tarifas que aplican al resto de sus afiliados.

Globe explicó que debido a estos cambios de tarifas se “hace insostenible la continuación de la prestación de los servicios” a la red de transporte. Añadió que la medida de Transbank “implica una disminución del costo adquirente que no solo afectó la rentabilidad presupuestada sino que, aún peor, está ocasionando pérdidas”.

La firma manifestó que “la alteración de las tarifas de Transbank implica una afectación directa (...) a los propios usuarios de la Red de Transporte Metropolitana”.

Al exitir una tasa de cobro igualitaria en tickets de carga por montos menores, como es el caso cuando se paga el transporte público, el costo transaccional con Transbank se hace muy alto.

Situación de Metro

Metro acudió la semana pasada al TDLC con el mismo fin que Globe: detener la alzas de Transbank y además impedir que a no poner término a los contrato ni a suspender los servicios por no pago del alza de tarifas.

No obstante, el TDLC resolvió el miércoles no proceder a la acción de Metro. La resolución estableció que si bien se ha “invocado comprobantes que constituyen una presunción grave del derecho que se reclama, no ha acompañado antecedentes suficientes para acreditar el peligro que para ella significaría la demora de la decisión”.

Sin embargo, la puerta para Metro no está cerrada completamente ya que puede aportar mayores antecedentes o formular una reacusación.

En los primeros documentos entregados por Metro, se detalló que las nuevas tarifas de Transbank implican un aumento de casi el doble de lo que debe pagar actualmente.

Por ejemplo, una carga hipotética de una tarjeta Bip! por $ 1.000, podría llegar a representar alrededor del 10% del valor de la transacción, aseguró Metro.

Metro realizó una serie de tratativas con Transbank con el objeto “de acordar una solución a esta situación que no implique poner en riesgo la situación financiera” de la compañía estatal. Con todo, no se logró ningún acuerdo.

Metro esgrimió que con las mayores tarifas “resultaría difícil -por no decir imposible- traspasar ese mayor costo a los usuarios considerando la función crítica que realiza”, como puede suceder con otros comercios.

Relató que “lamentablemente, migrar los servicios a otro proveedor, en lo inmediato, tampoco es viable, porque no hay proveedores alternativos que puedan ofrecer el servicio en forma inmediata, además de razones operativas”.