Una de las aristas menos conocidas de los audios filtrados por Ciper Chile respecto de la reunión entre el reconocido penalista Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el dueño del factoring Factop, Daniel Sauer es la mención que se hace a Grupo Patio.

Durante la grabación, Sauer reconoció que debe saldar deudas con sus clientes y su futuro financiero estaría dependiendo de una única, pero clave operación: vender su participación indirecta en Grupo Patio.

Factop es accionista de Inversiones DSA, la que a su vez, es accionista de Inversiones Santa Teresita SpA, puntualizaron distintas fuentes a DF. Esta última sociedad concentra el 40,67% de la propiedad de Grupo Patio, según la memoria anual 2022 de Patio Comercial.

En el audio de Sauer, Santa Teresita es “el núcleo de Patio, ahí estamos yo (a través de Factop), (la familia) Piriz-Yaconi, (la familia) Khamis (Jadue) y Álvaro (Jalaff)”, acotó en el audio.

La venta de la participación

Parte del negocio sería costeado por Álvaro Jalaff. “Estamos haciendo que él (Álvaro) me tome deuda (de Sauer) por $ 3.000 millones: va a tomar $ 1.500 millones en Tanner, va a tomar $ 1.000 millones con su suegro”, sostuvo Sauer en el registro.

Además, apuntó a que “dentro de la compra de acciones, me tienen que armar $4.000 millones , pero eso lo tiene que armar Patio”.

“¿Eso lo arma (Cristián) Menichetti?”, le preguntó Hermosilla en el audio, a lo que Sauer contestó afirmativamente.

Según explican fuentes cercanas a la empresa, el gerente general de Grupo Patio, Cristián Menichetti, es mencionado ya que ve las operaciones de esas sociedades, por lo que sería el encargado de encontrar un comprador de las referidas cuotas de fondos o acciones.

En total, la venta sumaría unos $ 7.000 millones, sostuvo Sauer en la reunión grabada. “Con eso pago a todos los inversionistas que me han sacado la plata”, sostuvo, haciendo alusión a los aportantes de Factop que pidieron el retiro de sus inversiones tras las suspensiones y sanciones de STF Capital.

Sin embargo, Sauer reconoció la fragilidad de su situación financiera y de Factop, la que dependería directamente de Álvaro Jalaff.

“Se cae Álvaro y me voy a caer también, porque no voy a poder resistir la no venta”, advirtió el dueño del factoring en el audio de la conversación.

Los retrocesos y avances para la operación

El primer revés para su plan lo vivió a finales de septiembre, cuando Álvaro Jalaff presentó la renuncia a todos los cargos que ostentaba en la empresa.

Según informó DFMAS, el empresario, que se desempeñó como CEO de la compañía por 19 años, buscó proteger a la empresa con su salida, dado los problemas financieros por los que atraviesan sus dos hermanos mayores, Sergio y Antonio. El primero por la financiera automotriz Global, y el segundo, entre otros asuntos, por Factop.

El 25 de octubre se anunció lo que sería el primer paso favorable. A través de un hecho esencial, Patio Comercial -una de las cuatro divisiones de la empresa- comunicó a la CMF el término del pacto de actuación conjunta entre los accionistas de Grupo Patio, facultando la venta de acciones entre ellos o a terceros.

En tanto, un nuevo aumento de capital podría amenazar con diluir la participación de los Sauer y los Jalaff en Grupo Patio. El 31 de octubre, el directorio acordó fijar una junta extraordinaria de accionistas para diciembre con el motivo de concretar una inyección de recursos de UF 1,5 millones (unos US$ 62 millones), en el que podrían entrar nuevos inversionistas y/o, los actuales socios fortalecer su posición, precisó DFMAS.