Diego Masola, CEO de Scotiabank Chile: “Si los permisos en lugar de tardar 10 años demoraran cinco o cuatro, habría un crecimiento a la vena”

Un total de 500 personas, entre autoridades públicas y actores privados del mercado, aterrizaron en las últimas horas en Nueva York, Estados Unidos, para participar de una nueva versión de Chile Day, que arranca este jueves en la Gran Manzana.

Uno de ellos es el CEO y country head de Scotiabank en Chile, Diego Masola, quien será parte de la cita que tiene como objetivo exponer las fortalezas y oportunidades que ofrece Chile como polo de inversión extranjera. Masola, además, moderará un panel sobre una de las tendencias que capta las miradas del sector financiero: inteligencia artificial (IA) y neobancos.

En entrevista con DF, adelantó lo que espera de Chile Day, los desafíos que tiene el país para impulsar el crecimiento y la inversión en un año que culminará con elecciones presidenciales.

“(El recientemente despachado proyecto de ley de subsidio a la tasa hipotecaria) contribuirá a reactivar el mercado inmobiliario y a reducir las barreras de acceso a la vivienda que enfrentan miles de familias en Chile, al reducir el costo de crédito para las personas. Además, refleja la importancia de la colaboración público-privada para implementar medidas efectivas que beneficien a las familias chilenas”.

- ¿Qué espera de esta versión de Chile Day?

- Como siempre, el balance de la información que se hace conocida a través de Chile Day son los temas relevantes que le interesan a la comunidad de negocios chilena.

Y en este momento hay varias cosas que son muy relevantes. Uno, las tarifas de EEUU y el potencial cambio del eje sobre cómo se maneja el mundo, que hasta ahora está totalmente apalancado en el dólar: y en tratar de hacer convenios globales entre los países.

Da la impresión que este cambio va a disparar más negociaciones bilaterales entre los países en lugar de grandes acuerdos por bloque, que es algo que ya se venía escuchando desde antes de (Donald) Trump.

Otro tema que para mí súper importante son los bancos digitales. En Chile ya tenemos este tipo de entidades. Hay gente que está esperando que venga alguna marca grande del exterior, pero acá ya hay bancos digitales y hay varios bancos sistémicos que trabajamos como si fuéramos bancos digitales. En Scotiabank nuestra oferta de producto es 100% digital. Cada vez nos vamos pareciendo más a estos monstruos globales.

- ¿Qué medidas ve necesarias para impulsar la inversión en Chile?

- Hay dos cosas bien importantes que está pidiendo Chile a los políticos y a los candidatos: crecimiento y seguridad. Pongo primero crecimiento y después seguridad. ¿Por qué? Si hay un crecimiento arriba del 3%, el nivel de pobreza de Chile decrece. Si no crecemos por lo menos 3%, el país se queda estancado y eso genera más inseguridad. Para mí una cosa es subproducto de la otra.

La permisología nos daría un ángulo muy rápido de mejora y varios de los candidatos ya lo atacan. El pipeline de proyectos está. Hay US$ 80 mil millones viniendo a invertirse en la minería. Ahora, si los permisos en lugar de tardar 10 años, demoraran cinco o cuatro, automáticamente habría un crecimiento a la vena tremendo.

También, una vez que se pudiera destrabar la permisología, otra cosa que atrae capital al país es cuando tienes una moneda estable. Hoy, la moneda chilena tiene “bandazos”. De repente se aprecia, de repente se deprecia y eso está más relacionado con el déficit fiscal y de cuenta corriente.

(...) El déficit de cuenta corriente hay que mirarlo, pero hay veces que es positivo, porque si están trayendo maquinaria para invertir acá, está bien.

- ¿Y el déficit fiscal?

- El déficit fiscal es diferente. Está 100% relacionado al Gobierno de turno y por lo tanto, el ministro (Mario) Marcel ha sido balanceado en su approach y ha ayudado mucho a tratar de contener todo lo que se puede ese déficit fiscal. Entre todos tenemos que seguir apoyando al Gobierno chileno que esté, para controlar mejor todavía ese déficit fiscal. Cuanto más controlado esté, menos volatilidad y más certezas va a haber.

Otra cosa que el ministro Marcel impulsó mucho en los últimos tres años de Gobierno es la aprobación de las leyes que salieron, tanto el royalty minero, pensiones y cumplimiento tributario.

Esas tres cosas abonan a eso. Van hacia el lado correcto del control del déficit fiscal.

Nuevas leyes

Previo a la aprobación de la reforma de pensiones, en el mercado financiero existía preocupación de que la iniciativa finalmente fracasara. Para Masola, si no se llegaba a puerto, las tasas iban a subir.

“Ahora vemos la luz al final del túnel. Falta la reglamentación, pero creemos que va a ser en positivo y que habrá más plata para administrar”, valoró.

- ¿Ve un aporte al mercado de capitales per se o depende de cómo vaya a quedar la norma?

- No veo nada que pueda anticipar que no va a pasar. Para mí va a pasar y vamos a administrar más fondos en el mercado de capitales. Eso va a hacer que la tasa de largo plazo tenga más estabilidad y vamos a poder seguir haciendo hipotecas como estamos haciendo y ojalá se pueda bajar un poco la tasa.

- ¿Qué efectos ve en el proyecto de ley que despachó el Congreso para subsidiar la tasa hipotecaria?

Desafíos locales

- ¿Cómo ve la situación por las medidas impuestas por Trump?

- Desde el punto de vista de Chile, hasta ahora, salvo en el sector del salmón, no ha pegado tanto. Obviamente a la industria salmonera sí porque equiparó los aranceles a los de otros países, especialmente los nórdicos. Como no nos pegó en el principal producto, que es el cobre y el litio, por ahora vamos bien. La sacamos barata, pero me imagino que en el largo plazo puede tener un impacto.

Ahora, todos los países netos exportadores de productos primarios van a tener menos problemas. No digo que no van a tener ningún problema, pero menos que los netos exportadores de productos industrializados, como China y otros países. Entonces, estoy menos preocupado por ese problema que por otros que tenemos internos en el país. Hay cosas para seguir arreglando en Chile. Y lo más importante es que tenemos elecciones presidenciales en noviembre.

- ¿Qué temas le preocupan más que lo que ocurre en el exterior?

- En Chile tenemos que preocuparnos por seguir haciendo las cosas bien, la eficiencia, tratar de seguir produciendo o mejorar las industrias en las que ya somos fuertes y seguir diversificando la economía que está muy centrada en tres o cuatro productos que exportamos (...) Chile tiene la potencialidad, por ejemplo, de exportar más servicios, como financieros o de tecnología.

Espero que Chile en los próximos años siga avanzando muchísimo en eso, especialmente en tecnología y en poder exportar intangibles. Eso le va a dar una resiliencia y una mejora en el salario real.

Un buen plan de parte de los próximos gobiernos con respecto a eso me encantaría verlo. Hasta ahora no lo he visto y me gustaría verlo. Para mí hay potencial.

- ¿En el tema arancelario, ve que la amenaza más grande para Chile serían tarifas a productos clave como el cobre?

- Las tarifas al cobre, aunque no lo veo pasando. La posibilidad y la probabilidad de que eso pase hasta ahora es baja. ¿Estamos preparados para eso? Hay bajas probabilidades, pero si pasara, Chile tiene muchas mejores probabilidades de salir que cualquier otro país de Latinoamérica.

- ¿Por qué?

- Tiene reservas internacionales en moneda dura y otros commodities para compensar. Y por otro lado, tiene capacidad de endeudamiento.

¿El impacto va a ser cero para Chile? No, obviamente que nos va a pegar, pero creo que estamos bien preparados y hay una red de seguridad que todavía se puede utilizar.

Los focos de Scotiabank

Scotiabank cerró en 2024 con utilidades por $ 457.323 millones, lo que se tradujo en un incremento de 10% respecto del ejercicio anterior. Masola explicó que el crecimiento del banco ha estado impulsado por varias áreas.

Una de ellas, el negocio de wealth management que se lanzó hace tres años la compañía. Adicionalmente, también creció el negocio de préstamos a personas, segmento en el que el banco avanzó 5,5%, cifra que se ubicó sobre el mercado.

- ¿Y en hipotecarios?

- En hipotecarios nosotros ya éramos muy grandes y no es la intención seguir creciendo, (sino) mantener. El hipotecario es una muy buena fuente de cross-selling, porque cuando te traes al cliente hipotecario, es fuente de primacía, porque generalmente te traes todo, pago de sueldo, la tarjeta de crédito, todo. Pero en términos de crecimiento, de rentabilidad, diría que préstamos personales, y banca privada en general, esta política de ir hacia el cliente a través de todas sus relaciones está dando muy buenos resultados.