Los clientes de BlackRock retiran US$ 13 mil millones de fondos a largo plazo

Los clientes de BlackRock Inc. retiraron US$ 13 mil millones netos en fondos de inversión a largo plazo, las primeras salidas desde el inicio de la pandemia en 2020.

Los reembolsos son una señal de que los inversionistas han preferido mantener efectivo disponible en fondos del mercado monetario o en ciertas estrategias de bonos mientras las tasas de interés siguen elevadas.

Las salidas de fondos de inversión a largo plazo de la empresa, incluidos fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa, no alcanzaron por un amplio margen los US$ 50.000 millones de entradas previstos por los analistas encuestados por Bloomberg.

"Por primera vez en casi dos décadas, los clientes están obteniendo un rendimiento real en efectivo y pueden esperar a tener más seguridad en las políticas y en el mercado antes de volver a arriesgarse", dijo el director ejecutivo Larry Fink en un comunicado, añadiendo que la dinámica pesaba sobre la industria en los flujos del último trimestre.

Los clientes agregaron US$ $15 mil millones al negocio separado de administración de efectivo y fondos del mercado monetario de la empresa. Invirtieron US$ 29 mil millones en los ETF de la empresa y 13 mil millones de dólares en fondos de renta fija. Los inversores retiraron 7.700 millones de dólares de fondos gestionados activamente.

Caen activos totales, pero sube utilidad

Los activos totales bajo gestión cayeron en el tercer trimestre a US$ 9,1 billones (millones de millones) respecto al trimestre anterior. Los retiros netos totales incluyeron US$ 49 mil millones de productos de acciones indexados institucionales con tarifas más bajas, incluidos US$ 19 mil millones de un solo cliente internacional.

La utilidad neta ajustada aumentó un 13% respecto al año anterior a US$ 1.600 millones, o 10,91 dólares por acción, superando la estimación promedio de Wall Street de US$ 8,20. Los ingresos aumentaron un 5% a US$ 4.500 millones.

Los administradores de dinero han estado navegando en un mercado desafiante durante todo el año, con expectativas de inflación cambiantes y volatilidad en los mercados de acciones y bonos. El índice S&P 500 cayó un 3,7% en el tercer trimestre, mientras que el índice Bloomberg US Aggregate Bond cayó un 3,2%.

Los inversores se han precipitado hacia los fondos del mercado monetario durante todo el año, atraídos por rendimientos superiores al 5% y asustados a principios de año por las dudas sobre la salud financiera de varios bancos estadounidenses de tamaño mediano.

"No hemos visto este dinero redistribuido fuera del efectivo y puesto a trabajar a gran escala, y eso está generando resultados débiles en términos de flujos hacia productos que generan comisiones más altas, como fondos de acciones y bonos en toda la industria", dijo Kyle Sanders, un analista de Edward Jones, dijo en una nota antes de que se publicaran las ganancias. "Todavía hay mucha ansiedad en el mercado acerca de una recesión y las tasas de interés, y estamos viendo a muchos inversores al margen".

Las acciones de BlackRock cayeron alrededor de 10% este año, detrás de la ganancia de aproximadamente 13% del índice S&P 500.