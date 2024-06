Acciones de GameStop se disparan en Wall Street tras nueva publicación del influencer “Roaring Kitty”

Una vez más, una de sus famosas capturas de pantalla -que muestran sus operaciones en el minorista de videojuegos GameStop-, salió a la luz mostrando que posee US$ 116 millones en acciones de la empresa.

Esto generó que los papeles de GameStop, conocidas como “acciones meme” - que ganan popularidad entre los inversionistas retail- cerraron este lunes con un alza de 21%, ubicándose en US$ 28.

El escrito de Gill daba cuenta de una participación de cinco millones de acciones compradas a unos US$ 21,27. También reveló opciones de compra, aunque según Bloomberg no han podido ser verificados, las que ascenderían a US 65,7 millones con vencimiento el 21 de junio.

La aparición del inversionista tuvo un efecto también sobre otras acciones meme, como las de la cadena de cines estadounidenses AMC, que avanzaron 11,09%, siendo aún mayor en los primeros diez minutos de apertura del mercado.

Las primeras pistas

Las miradas del mercado comenzaron este domingo tras una publicación de Gill en su cuenta de X, de una carta verde del famoso juego de naipes “UNO”, la que cambia la dirección del juego. El post atrajo 6,5 millones de visitas en las doce horas transcurridas desde ese escrito hasta que realizó el post en Reddit.

Previo a eso, Gill no había escrito en la red social desde abril del 2021, cuando subió lo que él mismo denominó como “actualización final”, donde mostraba una participación de 200 mil acciones por un valor de US$ 30,9 millones.

En su momento los títulos que promocionaba Gill llegaron a un nivel de popularidad que Robinhood Markets tuvo que restringirlas e incluso el año pasado la historia de Roaring Kitty llegó a la pantalla grande con la película “Dumb Money”, que muestra cómo revolucionó Wall Street a través de Reddit.