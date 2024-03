Apuestas a favor del dólar saltan a máximos desde octubre de 2022 en una segunda semana de agresivas compras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Se vislumbran escenarios donde el "rey dólar" volverá a fortalecerse en todo el mundo, de acuerdo con el último informe de compromisos de los operadores (COT, su sigla en inglés), un compilado de las posiciones en derivados financieros a lo largo de las distintas bolsas de Estados Unidos.

La posición neta de agentes no comerciales alcanzó un valor de US$ 13.432 millones a favor del dólar el 26 de marzo, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, su sigla en inglés) publicados el Viernes Santo.

Se trata de la posición compradora de dólares más abultada desde el 18 de octubre de 2022, tras un fuerte incremento semanal de unos US$ 5.900 millones, y que asciende a cerca de US$ 12.500 millones si se le suma el período anterior. Desde marzo de 2021 que no se veía una compra de dólares tan acelerada en el lapso de dos semanas.

La mayoría en una canasta de 10 divisas registró ventas durante el período, con el euro bajando a un saldo neto de US$ 4.223 millones a favor, el franco suizo a US$ 3.038 millones en contra y el yen japonés a US$ 10.648 millones también apostados a la depreciación de la moneda.

Noticias de bancos centrales

El particular dinamismo de los futuros vino alimentado por las últimas noticias de los principales bancos centrales del mundo. Las proyecciones de la Reserva Federal ratificaron su postura de baja de tasas en 2024, pero con sólidas proyecciones de actividad económica que luego vinieron a ser complementadas con datos de actividad más sólidos de lo esperado.

En Japón, el banco central dio un histórico salto a tasas positivas, pero mitigando las esperanzas de que esto pudiese significar un giro de tendencia más profundo. En Suiza, por su parte, el ente rector sorprendió con un inesperado recorte en la tasa oficial.

El dollar index -que mide la fortaleza del dólar en relación con una canasta de seis otras monedas globales- terminó la última semana de marzo en sus mayores niveles desde el 14 de febrero, una tendencia más moderada se se compara con los masivos cambios de posición en los futuros de divisas.

A contracorriente se movió el peso mexicano, con una apuesta neta de casi US$ 4 mil millones a favor que es la mayor en cuatro años, gracias a una tasa de política que se espera continúe elevada por un tiempo, de acuerdo con las últimas señales del banco central del país.

Caso chileno

Mientras tanto, en el mercado derivado local pesa un exceso de unos US$ 7.700 millones apostados a la depreciación del peso chileno, según datos del Banco Central. El posicionamiento de compra en moneda extranjera ha respondido a los diferenciales de tasas entre Chile, donde el tipo oficial continuaría bajando decididamente, y el resto del mundo, donde jurisdicciones como EEUU aún mantienen estables sus rentabilidades por depósitos.

El peso chileno es la divisa emergente con peor desempeño en lo que va del año, según el ranking de Bloomberg, ya que se ha depreciado 10,25% respecto del dólar durante el período. Le siguen la lira turca (8,8%) y el baht tailandés (6,18%).