Dólar abre a la baja cerca de $ 960 mientras sigue la espera antes del simposio de Jackson Hole

"El peso chileno se encuentra en una posición técnica relativamente favorable frente a sus pares, gracias a un posicionamiento más limpio en comparación con junio y a su bajo rendimiento acumulado en el año", aseguró BBVA.

El dólar abrió a la baja este miércoles en Chile, con los mercados en vilo un día antes de que arranque el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming.

La paridad local caía $ 3,1 a $ 960,5 en la apertura, tras cerrar estable ayer. El dólar no mostraba cambios significativos frente a una canasta de comparables globales, y asimismo los precios del cobre apenas se movían.

Los mercados siguen en modo espera antes del Simposio Económico de Jackson Hole. El evento empezará mañana, y el viernes tendrá lugar el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"Los inversores mantienen la cautela antes del discurso de Powell en Jackson Hole, mientras la curva descuenta un recorte de 25 puntos base el próximo mes y al menos otro adicional antes de fin de año", repasó BBVA en su informe diario de divisas.

También aseguró que "el peso chileno se encuentra en una posición técnica relativamente favorable frente a sus pares, gracias a un posicionamiento más limpio en comparación con junio y a su bajo rendimiento acumulado en el año. Su uso como moneda de financiamiento y la posición infraponderada podrían convertirse en ventajas relativas en un contexto global de mayor aversión al riesgo".