Apuestas contra el dólar ganan delantera por primera vez desde julio de 2021 en mercado de futuros de EEUU

A medida que la confianza mejora en los mercados internacionales, una mayoría de actores especulativos del mercado de futuros en Estados Unidos está jugando sus fichas a una depreciación del dólar por primera vez en más de un año, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, sigla en inglés).

El martes pasado, la posición neta entre los operadores no comerciales se cifró en US$ 776 millones contra el dólar, la primera vez desde el 13 de julio de 2021 en que una mayoría tiende a apostar contra el billete verde, según el último reporte semanal del Compromiso de los Pperadores (COT, sigla en inglés).

"Vemos una debilidad del dólar a nivel mundial, debido a que hay una menor presión hacia la Reserva Federal para continuar con alzas de tasas agresivas en EEUU", dijo a DF el analista sénior de Capitaria, José Tomás Riveros.

La contraparte del dólar son US$ 3.356 millones netos a favor de un conjunto de otras divisas -euro, yen japonés, libra esterlina, franco suizo, dólar australiano, dólar neozelandés, dólar canadiense, real brasileño y peso mexicano-, a las que se restan US$ 2.589 millones favorables al dollar index.

A nivel individual, el euro lidera con un volumen positivo de US$ 15.857 millones, el mayor desde el 15 de junio de 2021. Las otras dos divisas que mantienen posiciones netas favorables son latinoamericanas: el peso mexicano y el real brasileño, con US$ 1.624 millones y US$ 163 millones, respectivamente.

"Mientras sigamos viendo que la Fed es cada vez menos agresiva con sus alzas de tasas y los datos de inflación en EEUU mejoran, se deberían ver favorecidas las divisas de Latinoamérica en general, pero siempre hay que estar atento a los factores internos de cada país", apuntó Riveros.

El COT se publicó en la tarde de este lunes ya que, si bien las series semanales se publican cada viernes, esta fue postergada a causa del feriado de Día de Acción de Gracias del pasado jueves y el semiferiado del viernes en EEUU.