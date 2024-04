Arturo Frei de Renta 4: “Para fin de año el IPSA podría estar cercano a los 7.750 puntos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La bolsa chilena ha brillado los últimos meses registrando marcas históricas, pero en el mercado aún ven espacios de mejora en la plaza local.

En conversación con DF, el gerente general de Renta 4 Corredores de Bolsa, Arturo Frei, afirmó que la bolsa chilena ha experimentado un cambio significativo en los últimos 15 años. Las reformas implementadas por diversos gobiernos, sumadas a los retiros de fondos, han provocado una importante descapitalización de la plaza bursátil local, lo que ha generado que el IPSA en su mayoría se concentre en SQM, lo que según el ejecutivo “no representa la economía local”.

No obstante, Frei expresó su optimismo respecto al futuro del mercado bursátil chileno. De la mano de una mejora en el contexto económico y un aumento en la valorización de ciertas empresas locales, proyecta un escenario para este año donde el IPSA vuelva a superar su registro alcanzando nuevos máximos históricos.

- ¿Cómo analiza el desempeño de la bolsa local?

- Hay grandes oportunidades en el IPSA, primero, estamos viendo máximos históricos del punto de vista nominal en puntos, sin embargo, Chile al ser una economía abierta es importante también medirlo en dólares, y en este sentido el IPSA en dólares todavía se encuentra 35% por debajo de máximos históricos. Por otro lado la valorización que tienen las empresas en bolsa, es decir el precio/utilidad es bajo respecto a otras economías, por ende también vemos que esto puede beneficiarse los próximos meses.

- ¿En cuánto proyecta que cierre el IPSA a fines de año?

- El precio planteado por nuestro departamento de estudio es de 7.750, lo que implica un alza de 25% anual. Esto tiene algunos supuestos como que la economía crezca 2,75%, también se espera que la Tasa de Política Monetaria baje a 4,5% y en cuánto a la inflación si bien los primeros datos han sido malos, nuestro departamento de estudio está esperando siga entre 3% y 4%. Entonces en ese supuesto para fines de año el IPSA podría estar cercano a los 7.750 puntos.

- ¿Qué acciones están impulsando el IPSA?

- El IPSA se ha ido descapitalizando desde que empezaron las primeras reformas del gobierno de Bachelet, luego con los retiros la bolsa ha bajado en movimiento y en capitalización, eso ha hecho que se concentre mucho en SQM. La bolsa chilena en este momento no representa lo que es la economía chilena, por ende nosotros las gran oportunidad no la vemos de la mando de la valorización de empresas, si no que la vemos por lo barata que está la bolsa en general.

- ¿Por qué la bolsa chilena está barata?

- Porque efectivamente hay menos ahorro y esto lleva a que haya menor capacidad de demanda. lo que afecta directamente a las empresas. Además, del capital chileno el 80% está invertido afuera. Que la bolsa esté tan barata es un síntoma de que no hay tantas personas ni manos fuertes invirtiendo en Chile. Si tuviésemos capital importante invirtiendo acá, no estaría tan barata.

Hemos visto que hay empresas sobre castigadas por el contexto político, que han sido consideradas con riesgo institucional, y se les ha castigado a nuestro juicio, más de la cuenta.

- ¿Cuáles serían estas empresas?

- Las empresas que se encuentran más rezagadas y que a nosotros nos gustan son SQM, Latam, Vapores, Enel y Banco de Chile.

La bolsa como refugio

- ¿Por qué hay índices mundiales llegando a máximos?

- Los máximos históricos que se han visto durante el primer trimestre, que han sido sucesivos, tienen mucho que ver con la liquidez que hay en el mercado. Esta abundancia de liquidez ha hecho que se generen cierto temor entre los inversionistas de perderse oportunidades rentables. Esto está haciendo que los inversionistas se estén yendo a la bolsa como refugio.

- ¿Cómo podría impactar a los mercados, en especial al petróleo, la escalada bélica en Medio Oriente?

- El petróleo ya ha estado dando signos de subidas importantes. Tanto el petróleo como el oro y de hecho el oro ha llegado a máximos históricos y el petróleo está en máximos desde noviembre. Ambos tienen una relación directa con la inflación. El oro funciona como refugio de la inflación y el petróleo afecta directamente a la inflación, o sea, en la medida que sube el petróleo sube la inflación. Ahora los conflictos geopolíticos, sobre todo los que pasan en Medio Oriente, afectan mucho en el precio del petróleo y eso ya se está viendo.

- ¿Cómo el mercado puede afrontar los riesgos geopolíticos?

- Los riesgos políticos siempre van a ser una amenaza latente, pero ha habido un cambio de paradigma, en el sentido que llegaron para quedarse, ya no estamos viendo los conflictos como un paréntesis sino que estamos conviviendo con ellos.