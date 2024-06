Bolsa chilena se posiciona como más atractiva que sus pares de Brasil y México

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Brasil, México y Chile aparecen en el radar de los analistas como los países más atractivos de la región para invertir.

Sin embargo, los resultados electorales en México, con la victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum, y las políticas fiscales que enfrenta Brasil han provocado una disminución del interés de los inversionistas extranjeros.

El Bovespa, principal índice de la bolsa brasileña, acumula una caída de 11,8% en lo que va de 2024, mientras que el S&P/BMV IPC de México un descenso de 9,03%.

Por su parte, el IPSA es el único índice que ha mostrado rentabilidades positivas en el año, con un avance de 4,9%.

Según diversos analistas, esto ha llevado a que la bolsa chilena se posicione como uno de los mercados más atractivos y considerado como “refugio” de Latinoamérica.

“Hemos visto un mayor interés en la bolsa chilena, tanto de extranjeros como de locales”, afirmó a DF el head de equity Chile de Santander Asset Management, Héctor Godoy. A eso agregó que “esperamos un crecimiento de utilidad por encima del 20% para 2025, claramente estaremos en el radar de los inversionistas globales”.

Mayor certidumbre

El aumento del apetito por la bolsa local está directamente relacionado con la estabilidad política y la reactivación económica que está experimentando Chile.

El subgerente de renta variable de Bice Inversiones, Aldo Morales, dijo que “Chile a diferencia de México, se encuentra en un proceso de reactivación económica, con perspectivas de aceleración, y un ambiente político regulatorio más estable que en años anteriores, además de valorizaciones más descontadas”.

Morales añadió que en el caso de Brasil, “el tema del déficit fiscal y control del gasto se hace cada vez más relevante para los inversionistas. En esa coyuntura, Chile tiene un panorama un poco menos incierto”.

La gerenta de estrategia de Nevasa, María Luz Muñoz, afirmó que Chile “muestra los indicadores de riesgo país más bajos de la región”.

Concretamente, señaló que los Credit Default Swaps (CDS) -derivado financiero que se emplea para cubrir eventuales situaciones de impago- están en torno a 49,5 puntos en Chile, mientras que los de México están en 107,4 y los de Brasil en 148.

Impulso del cobre

Los analistas coincidieron en que el aumento del precio del cobre se ha convertido en uno de los principales motivos por los que inversionistas foráneos están optando por el mercado bursátil local.

Sin embargo, Morales indicó que el mayor optimismo por invertir en Chile aún no se refleja en los flujos. “Según datos del Banco Central, las inversiones netas de extranjeros en Chile alcanzaron solo US$ 37 millones en los últimos 12 meses”, frente a los US$ 100 millones registrados entre 2023 y 2022.

En tanto, Nicolás Libuy, subgerente de renta variable local de Security, afirmó que la reciente alza de la bolsa local “ha estado motivada por un mayor deterioro en las expectativas económicas, más que por una mejora en las perspectivas locales”.

Libuy dijo que “no hemos visto un alza en la creación de cuotas de fondos extranjeros que invierten en Chile como sucedió durante 2023”.